Denuncian la iluminación de Ferrero Rocher en Puebla ante Patrimonio

Las iluminación Navideña instalada por Ferrero Rocher en Puebla de Sanabria vuelve a ser noticia. Tras unas Navidades idílicas en el municipio, donde la campaña "Envuelve de luz tu pueblo" de la empresa italiana ha dejado unas cifras turísticas de escándalo y ha copado numerosas portadas, la localidad sanabresa vuelve a la palestra informativa con un tema mucho menos agradable.

Según a podido saber este diario, un particular ha presentado una denuncia ante Patrimonio de la Junta de Castilla y León por el letrero instalado en el frontispicio del Consistorio de Puebla, que no por la iluminación navideña en el conjunto del municipio como apuntan algunas publicaciones. El motivo de la reclamación se centra en la catalogación de Bien de Interés Cultural e Histórico que recibe el edificio del Ayuntamiento sanabrés. De acuerdo con la normativa vigente, es posible que con dicha ordenación no sea factible instalar elementos comerciales por tratarse de un inmueble protegido.

De acuerdo con las informaciones que maneja LA OPINIÓN-ELCORREO DE ZAMORA, la denuncia ha sido presentada por un particular en ventanilla única y la comisión de Patrimonio ha aceptado dicha reclamación. Este viernes, la comisión Patrimonio abordará este tema en profundidad y valorará si la acción acometida por el Ayuntamiento de Puebla es constitutiva de considerarse infracción o no.

El delgado territorial de la Junta, Alberto Castro, ha comunicado hoy en Villafáfila, a tenor de esta cuestión, que el alcalde de Puebla de Sanabria -José Fernández- no podrá alegar que "desconocía la norma, puesto que su Ayuntamiento fue el encargado de redactar y aprobar el Plan Oficial de Protección del casco histórico de Puebla". Asimismo,Castro señala que Fernández no actuó de acuerdo a la normativa, ya que "el texto aprobado por el Consistorio sanabrés obliga a consultar este tipo de actuaciones a la comisión de Patrimonio". En esta misma línea, el delegado territorial reprocha la actuación del alcalde y afirma que la comisión "se hubiera reunido de forma extraordinaria en diciembre dando el visto bueno a la iniciativa" si el regidor socialista hubiera pedido su convocatoria. Por último, Alberto Castro declaró que la denuncia será estudiada por Patrimonio y el Ayuntamiento de Puebla tendrá la oportunidad de defenderse.