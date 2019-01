El Ayuntamiento de Lubián apoya convertir la línea convencional en el "tren del lobo"

El Ayuntamiento de Lubián aboga por mantener el tren convencional convertido "en un tren turístico de los espacios naturales y del lobo" como así apoyó el alcalde de Lubián, Felipe Lubián, para recuperar la línea.

Su Ayuntamiento se sumó a la recogida de firmas de la plataforma promovida por los estudiantes de Historia, Pablo Novo y Paula García, para reabrir la línea de ferrocarril desde Lubián a Orense y evitar la supresión de la línea Puebla-Valladolid cuando entre en funcionamiento la línea de Alta Velocidad. Felipe Lubián añadió que "los trenes deben salir desde esta estación, la de Lubián" la última en Castilla y León antes de entrar en la comunidad gallega.

"En 2013, un año antes de cerrar la línea, se gastaron 100.000 euros en rebajar los andenes para que la gente no tuviera que estar subiendo a los andenes" como apuntó el alcalde. En 2014, el tren que unía Puebla con los apeaderos y estaciones gallegas hasta Orense se cerró.

La estación de Lubián es ahora un almacén de material y maquinaria para las obras de Alta Velocidad de las empresas y de ADIF, las vías un punto de almacenaje y maniobras de los trenes que realizan el mantenimiento de la vía. "Da pena que este tren se pierda" lamentaba Felipe Lubián.

El alcalde reconocía su preocupación con el futuro del tren, básicamente por la falta de información a los Ayuntamientos. A día de hoy "tengo mis dudas de que inutilicen la vía de Padornelo. No sabemos nada después de todos los reformados que se han hecho del proyecto y de los que no han informado a los Ayuntamientos. No sabemos si se hará la segunda vía de Alta Velocidad, si harán un segundo túnel, e incluso se habla de poner tres raíles para las dos vías, lo cual no es lógico porque uno de los raíles tendrá mucho mayor desgaste con estos trenes".

Hay cosas inexplicables del Ministerio de Fomento con esta estación y con las del resto de la línea en su tramo sanabrés, como la reposición de todo el mobiliario nuevo, en la estación de Pedralba, con asientos, papeleras, tablones de anuncios y cartelería de último diseño pero sin trenes que paren ni viajeros que se sienten a esperar, ni jefe de estación.

La estación de Requejo es otra de las abandonadas, pese a que su explanada se ha utilizado para acopio de material para las obras del AVE y la ubicación de casetas prefabricadas para oficinas y trabajadores. En eta misma situación están Robledo y Linarejos, ambas en la Sierra de la Culebra. Estaciones como la de Requejo y Robledo "aguantan por la calidad de sus construcciones" como apunta Pablo Novo, porque es estado de abandono es grave.

El peligro es "que esta línea acabe desmantelada como el tren de la Ruta de la Plata", el de Zamora-Benavente, señala el zamorano de Puebla de Sanabria, Novo.