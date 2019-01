Fermoselle Atrévete da el salto a la política como agrupación independiente

La Plataforma Fermoselle ¡Atrévete!, que inició su andadura tras los incendios de agosto de 2017, dará el salto a la arena política y se presentará a las próximas elecciones como Agrupación Independiente Fermoselle Atrévete.

Así lo ha decidido en una Asamblea Ciudadana celebrada ayer tarde en el salón del Casino. La decisión fue planteada por la dirección de la Plataforma en su última reunión, y sometió el planteamiento a la asamblea que respaldó la iniciativa de entrar en la acción política "sin complejos".

La Plataforma Fermoselle Atrévete saltó a la arena pública con más que un decálogo de reivindicaciones y propuestas de desarrollo para la villa, relativas a todos los órdenes: sanitarios, urbanísticos, infraestructuales, medioambientales, cinegéticos, agrícolas, laborales, turísticos...

"Hemos valorado todo y no queremos casarnos con nadie ni estar supeditados al dictado de nadie. La forma de actuar será exclusiva nuestra y no seguir los dictados de otros. Queremos mantener nuestra propia marca Fermoselle Atrévete" expresó José Manuel Pilo, que liderará la nueva agrupación.

Pone de relieve que es una determinación que viene impulsada "por la gente", que de forma continuada ha estado animando a dar este paso "y que nos piden que no nos mezclemos con nadie". El resto de la formación que integra la Agrupación "en su inmensa mayoría no ha estado comprometida con partido de ningún tipo y viene a aglutinar a los diversos sectores del pueblo". Pilo pone de manifiesto que "no se pide carnet de ningún tipo, como hacen otros, porque lo que vale es el carnet de identidad de fermosellano que lucha por el bien y el desarrollo del pueblo".

La Plataforma se ha puesto en contacto con otras agrupaciones de este tipo de Zamora y de Arribes porque, según afirman, "hay que plantar cara para que se cumpla lo que está legislado, porque hay una normativa del Parque Natural que no cumplen y hay que reclamarla y no se puede hacer desde cada pueblo, porque así no es posible". De ahí la necesidad de conectar con otras agrupaciones.

La Asamblea Ciudadana finalizó con un video, titulado "Fermoselle enclave de futuro", "que anuncia la apuesta electoral de la Plataforma, donde se remarca que "nuestra unión mostrará la fortaleza de un pueblo que renace de sus cenizas, pidiendo a gritos, desarrollo, progreso y futuro". En otro paso del mismo exclama ¡ay Fermoselle no te mueras de abandono y soledad! Y tú ¿vas a consentirlo? Mira por lo tuyo, lucha por tu pueblo. ¡Atrévete! En un siguiente paso se anima reaccionar porque "aún estamos a tiempo. El pueblo fermosellano ha de encarar el futuro con ilusión y sumando el esfuerzo de todos". "Contra la despoblación: desarrollo y progreso" es el eslogan final.

A lo largo de su singladura la Plataforma se ha destacado por su actitud reivindicativa ante las diferentes administraciones, en muchos casos, con integración de representantes de diversas formaciones políticas. Entre sus exigencias está la reclamación de un Centro de Salud para Fermoselle, la reparación de más de una veintena de caminos, la mejor conexión con Portugal, la depuradora ecológica, formación de cuadrillas de limpieza silvopastoral y cumplimiento de lo plasmado en Plan de los Recursos Naturales que cimentó la declaración del Parque Natural.