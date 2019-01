La Denominación de Origen Arribes incrementa sus ventas en un 60%

do arribes

Cata de vinos organizada por el Consejo Regulador de Arribes. do arribes

La Denominación de Origen Arribes se está consolidando como una de las DO de referencia en la comunidad autónoma incrementando sus ventas en los últimos dos años un 60%, pasando de 404.023 contraetiquetas en 2016, 512.056 en 2017 hasta las 645.084 contraetiquetas en 2018, con gran presencia en países como Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suiza, Reino Unido, Francia, Noruega, República Checa, Estados Unidos, México, Colombia, China o Japón. Según apunta la propia Denominación Arribes "estos resultados son el fiel reflejo del gran trabajo que, a lo largo de los años, han venido realizando las bodegas y viticultores de las provincias de Salamanca y Zamora". La DO Arribes está enclavada en un territorio, incluido dentro den la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica y del Parque Natural de Arribes del Duero. La Denominación de Origen Arribes, informa Rocío Carrascal, abarca 47 municipios de las dos provincias, 206 viticultores y 257 hectáreas de viñedo inscritas en el Consejo Regulador. 17 son las bodegas que, desde hace más de dos décadas, realizan vinos, -blancos, rosados y tintos-, con una personalidad única fruto de la unión de, un clima con características mediterráneas particularmente beneficioso para el cultivo de la vid, suelos graníticos y pizarrosos dotados de una composición única y de un viñedo de más de 70 años de variedades autóctonas (Juan García, Bruñal, Rufete,?) y foráneas (Tempranillo, Syrah, Mencía, Malvasía?) perfectamente adaptadas a nuestra zona. Los vinos amparados por la DO Arribes se caracterizan por su perfil aromático que les diferencia de otras zonas, por una acidez natural que les aporta frescura y, en el caso de los tintos, por una alta concentración de polifenoles y aromas a fruta compotada y madura.