TDT | Tábara pierde los 100.000 euros para la antena de televisión

Los vecinos de la mancomunidad de Tábara continúan esperando la llegada del siglo XXI en pleno 2019. Esta paradoja temporal encuentra su explicación en la deficitaria señal de TDT que reciben muchos de los residentes de la zona, una problemática que se extiende desde hace una década, cuando la Televisión Digital Terrestre arribó a la provincia, pero no a gran parte de la geografía que abarca las fronteras de la Tierra de Tábara.

A tenor de esta situación, el PSOE pidió conocer dónde habían ido a parar los 150.000 euros que la Diputación presupuestó para este fin –la instalación de una antena repetidora– en las partidas de 2017 (50.000 euros) y 2018 (100.000 euros). Finalmente, los peores augurios se han cumplido, y, según confirma el alcalde de Tábara a este diario, los 100.000 euros integrados en los presupuestos de la Diputación no han sido invertidos y, por tanto, ya no podrán ser utilizados este 2019.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Según explica el primer edil de Tábara, José Ramos, la imposibilidad de encontrar unos terrenos adecuados en los que edificar la antena de TDT ha cortocircuitado el convenio que en estos casos los municipios subvencionados deben firmar con la Diputación para hacer efectivo el cobro de dicho importe. Todo ello devuelve a Tábara al punto de partida, puesto que el órgano provincial no ha incluido esta partida presupuestaria para el presente curso, según informa el diputado socialista Antonio Plaza.

El regidor de Tábara explica que el pasado mes de octubre los cuatro pueblos afectados (Faramontanos, Moreruela, Pozuelo y Tábara) habían llegado a un principio de acuerdo con los responsables de la comunidad de regantes "Tierras de Tábara" para construir el dispositivo repetidor en una parcela propiedad del canal. No obstante, este proyecto no consiguió llegar a buen puerto después de que la junta directiva del canal decidiera exigir un alquiler anual de 3.000 euros por el terreno –de nueve metros cuadrados de extensión– en el que se proyectó construir la antena del TDT. Una cuantía "inasumible" a pesar de que "era el lugar más adecuado para que la señal llegase a los televisores de todos los vecinos, según nos informaron los técnicos", asevera el alcalde popular de Tábara.

Los cuatro regidores implicados desecharon de pleno, en una reunión en la que también participaron representantes de la Diputación, la renta impuesta por la comunidad de regantes por considerar un "sinsentido" que los propios comuneros, muchos de ellos habitantes de los municipios afectados, pagaran a su propio canal por un servicio que consideran "público y de interés general para la zona".

José Ramos incide en que desde la corporación local "se ha trabajado al máximo para que los vecinos que no pueden ver la televisión tengan un servicio de calidad". No obstante, también justifica que "si no hay jaula, ¿dónde metemos al pájaro?", en referencia a la ausencia de terrenos donde instalar la antena. Preguntado por si el municipio está trabajando en esta dirección, el regidor popular aclara que "los técnicos del Ayuntamiento están buscando nuevas localizaciones donde instalar la antena repetidora, aunque por el momento no hay ninguna propuesta concreta sobre la que empezar a trabajar". Ramos defiende su gestión aludiendo a los 40.000 euros extras que se proyectaron desde el Consistorio toda vez que los 100.000 euros –ahora perdidos– no permitían asumir todo el coste que requiere la obra. Por último, el primer edil sentenció que "las competencias en telecomunicaciones no corresponden al Ayuntamiento ni a la Diputación".

Lo que sorprende a propios y extraños es que las tareas para encontrar terrenos propicios en los que edificar la antena repetidora de la señal TDT comenzaran durante los meses de octubre y noviembre, cuando la partida presupuestaria otorgada por la Diputación se aprobó a finales de 2017 junto a los presupuestos para el curso 2018.

Sobre esta situación también se ha pronunciado el Defensor del Pueblo, interpelado por Pedro Monteso –uno de los vecinos del municipio de Tábara que ha encabezado las protestas por la deficiente señal de TDT–, en una carta con fecha de 26 de diciembre de 2018 en la que detalla que Ayuntamiento de Tábara "ha redactado el anteproyecto de la torre y se está buscando por parte del personal técnico el lugar adecuado para su instalación".