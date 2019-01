El centro de salud de Puebla de Sanabria, colapsado al quedarse sin internet ni teléfono

El centro de salud de Puebla de Sanabria está en estos momentos parado, a efectos prácticos, al quedarse incomunicado, sin internet y sin teléfono.

La falta de internet impide a los médicos acceder a los historiales de los pacientes o extender recetas, por lo que pasar consulta es tarea imposible.

Los pacientes siguen llegando al centro de salud porque tenían cita previa concertada desde la semana pasada, pero los facultativos no pueden atenderles si no tienen acceso al sistema del Sacyl. Los que solo venían a recoger resultados de pruebas médicas también se van sin ellos porque no hay acceso para descargarlos.

Además, al no tener teléfono tampoco se pueden atender las llamadas de otros pacientes que solicitan cita.

Los pacientes se marchan descontentos, el trabajo se va acumulando en el centro de salud, y varios representanes políticos, como el alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, se han acercado hasta allí para interesarse por la situación.