La recogida de residuos de obras, a licitación por 500.000 euros en dos años

La Diputación ha hecho pública la licitación del servicio de recogida de residuos de construcción y demolición de obras menores por un importe máximo de 454.545 euros (500.000 euros con IVA incluido) durante un periodo de 24 meses. Así se establece en el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de recogida y transporte de este tipo de residuos, escombros y restos de poda que se generen en todos los municipios de la provincia.

Al tratarse de residuos domésticos, las entidades locales tienen la obligación de realizar la recogida y tratamiento, "garantizando que llegan a las instalaciones autorizadas para ello". Este cometido es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los ayuntamientos, que muchas veces se enfrentan a sanciones del Seprona y Medio Ambiente por la aparición de estos residuos en lugares descontrolados sin que las instituciones locales se vean capaces de controlar ni disponen de medios para vigilar este tipo de actos incívicos.

La adjudicación del servicio pretende regular esta situación y controlar y reciclar adecuadamente los residuos procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Se considera así "la obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración de volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados". Los escombros pueden contener materiales como hormigón, ladrillo, teja, cerámica, tierra, piedra, cartón o madera.

El servicio que licita la Diputación Provincial comprende tanto la recogida y transporte de escombros como de podas, para lo cual se instalará en el municipio correspondiente un contenedor metálico de obra de un metro de altura como máximo para cada tipo de residuo, que estarán debidamente identificados. Otro cometido específico es la recogida y transporte de placas de amianto, siempre que lo solicite el municipio, al que se entregará una bolsa o embalaje que permita el encapsulado de este material altamente contaminante.

Para la gestión de este servicio medioambiental se han definido 9 zonas logísticas en la provincia. basadas en criterios ambientales, operativos económicos y de ordenación del territorio, pretendiendo minimizar la influencia del transporte y favorecer la viabilidad de la gestión.

En cada lote se identifica a los municipios, un total de 244 en toda la provincia: 28 en Sanabria-La Carballeda (con un presupuesto máximo de licitación de 49.120 por 24 meses); 53 en Benavente-Valles (152.640 euros); 16 en Aliste (24.160 euros); 14 en Tábara-Alba (22.240); 29 en Tierra de Campos (50.560); 24 en Tierra del Pan (43.360); 34 en el Alfoz de Toro-Guareña (74.080); 22 en Tierra del Vino (40.480) y 24 en Sayago (43.360).

Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, aunque "únicamente podrán ser adjudicatarios de un máximo de tres lotes por candidato". Los criterios de valoración priman la oferta más económica hasta un máximo de 85 puntos

En cuanto a la frecuencia de recogida de contenedores, los avisos se realizarán desde los municipios y se realizará en un plazo máximo de 5 días hábiles.