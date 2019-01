"No se persiguen ciertos casos denunciados de furtivismo "

– El lobo es un animal cuyo instinto y capacidad de supervivencia es más que reconocida por salir adelante en una historia de persecución en todos los órdenes y con todos los medios concebibles. ¿Qué criterios deben seguirse para que la especie mantenga su impronta?

–Aquí seré muy breve, dejarles en paz.

– ¿El furtivismo es todavía una lacra y un gran problema para la especie?

–Si, en todos los lugares del mundo, incluso donde está estrictamente protegido. Aunque ha perdido sus formas ancestrales, sigue existiendo un importante número de lobos que se matan como sea para tener un trofeo disecado, continúan apareciendo algunos episodios de veneno y sobre todo no se persiguen con interés todos los casos que surgen y son denunciados. Por citar un ejemplo: un agente medioambiental denunció un caso flagrante de furtivismo de un lobo en Burgos. Dicha denuncia casualmente fue sobreseída. Es sin duda un auténtico escándalo.

– Hay quien califica a los conservacionistas o a ciertos grupos ecologistas de talibanes. ¿Qué fines y méritos distinguen a Ascel? ¿Está este colectivo bien representado en los órganos de gestión relacionados con el Medio Natural?

–Ascel, por decisión propia, ha abandonado los foros de supuesta participación que las administraciones (Castilla y León, y Asturias), a los que ha acudido durante muchísimos años y con aportaciones constructivas. Los ha abandonado tras constatar que constituían un mero teatrillo en el que estas Administraciones se lavaban la cara en cuanto a la participación pública que realmente era inexistente porque la discusión era cuantos lobos vamos a matar.

– ¿El conservacionismo de qué modo puede incidir en el asentamiento de población en un medio rural que vive una pérdida constante de almas y de actividades?

–Vivo en un pueblo de no más de 15 habitantes, pero el manido problema de la despoblación considero sinceramente que carece del remedio que se quiere buscar, y que para el medio natural no es un problema. Son a menudo los que desarrollan actividades agropecuarias los que se van a vivir al pueblo grande o ciudad más cercana, y siguen desarrollando esa actividad, pero viviendo con servicios, algo que entiendo perfectamente y no lo critico, pero vivir en un pueblo o aldea es una opción vocacional sin duda.

– ¿Los fondos europeos destinados a la conservación de especies en múltiples programas cumplen con las expectativas?

–Considero que en gran medida no, son muy muy escasos y a menudo tienen unos destinos muy concretos, de especies "estrella" o que la mayoría del dinero se va en burocracia. Solo hay que ver por ejemplo qué porcentaje de los fondos que recibe el Parque Nacional de Picos de Europa, o en cualquier otro Espacio Natural, se usa en investigación y en conservación de especies.

– ¿Cúales son los grandes problemas del lobo hoy día?

–La visión negativa de una parte de la población desde el punto de vista social; "no se entiende" al lobo y su papel. La fragmentación de sus poblaciones en pequeñas subpoblaciones que tienen riesgos de desaparecer por un escaso número de ejemplares. Y su persecución directa hacia ellos, no solo en Iberia sino en muchas partes del mundo como Alaska o los Estados Unidos. También la falta de protección en espacio "supuestamente protegidos como picos de europa