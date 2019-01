El PSOE afirma no saber dónde están los 150.000 euros del TDT de Tábara

El grupo socialista de la Diputación de Zamora denuncia no conocer dónde han ido a parar los 150.000 euros presupuestados por la institución provincial para instalar el repetidor que posibilite que los vecinos de Tábara puedan visualizar la televisión digital terrestre (TDT) con una señal estable y sin interrupciones, problema con el que conviven los habitantes de esta zona de Zamora desde el año 2009, cuando se produjo el "apagón" analógico.

En una comparecencia celebrada en el edificio de las Arcadas, el portavoz del grupo socialista en la Diputación -Antonio Plaza-, su homólogo en el Ayuntamiento de Tábara -Miguel Lozano- y el vecino que ha encabezado la lucha por la instalación de la TDT en el municipio -Pedro Monteso- han desgranado la contestación del Defensor del Pueblo a las imprecaciones de los residentes del pueblo que llevan todos estos años batallando por la llegada de la televisión digital a la localidad. En dicha respuesta, el Defensor del pueblo señala que el Consistorio de Tábara comunica que "se está tratando por todos los medios de solucionar el problema y que en la actualidad se cuenta con una subvención de la Diputación de Zamora que asciende a 100.000 euros".

No obstante, los representantes del PSOE en el organismo provincial y el ayuntamiento de Tábara, así como el vecino de Tábara que encabeza la reivindicación, señalan que a día de hoy no se conoce de ningún convenio o acuerdo entre la administración del Pueblo y la Diputación para llevar a cabo la instalación de la antena repetidora de TDT. Igualmente, señalan que a 11 de enero no se tiene constancia de que se haya iniciado ningún proceso administrativo por el cual se proceda a las obras de instalación de dicha antena y sospechan que las subvención de 2018 (correspondiente a un importe de 100.000 euros) se haya perdido como ocurrió con los 50.000 euros presupuestados por la Diputación en el ejercicio de 2017.