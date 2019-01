La Diputación acondicionará el camino de Monumenta a Argañín con zahorra

Las insistentes quejas vecinales para dar una solución al aislamiento de Monumenta de Sayago han recibido respuesta de la Diputación a través del compromiso de la presidenta, Mayte Martín Pozo, con los alcaldes de Argañín y Luelmo de acondicionar con zahorra el camino de tierra de Monumenta a Argañín.

Una alternativa que no satisface a la Asociación Cultural y de Vecinos "Amigos de Monumenta", que ha abanderado durante años la reivindicación del asfaltado del camino. "No es la decisión esperada, ya que no han tenido en cuenta a la parte más interesada, que somos los peticionarios. Esta decisión no resuelve el anhelo de disponer de un acceso adecuado similar a los existentes tanto en Luelmo como Argañín con otras localidades".

Desde la Diputación se informó a través de una nota de prensa que se llevará a cabo "una actuación con los medios disponibles del Parque de Maquinaria en cuando las condiciones climatológicas lo permitan". En base a las recomendaciones de los técnicos, "y debido al menor coste de mantenimiento para los dos Ayuntamientos", en la reunión con los alcaldes de Luelmo, Eladio de Pedro, y Argañín, José Manso, "se ha acordado acondicionar el camino con una capa de zahorra similar a la que se ha ido desgastando desde la última reparación acometida por ambos ayuntamientos hace apenas dos años".

Aún admitiendo que es la solución más económica, desde la asociación "Amigos de Monumenta" se precisa que habrá que realizar una nueva reparación "nuevamente en otros 2 años, como el último acondicionamiento realizado". Por ello, anuncian que seguirán pidiendo el asfaltado del camino hasta Argañín "Y nos gustaría hablar con ustedes para trasladarles nuestras valoraciones. Seguimos a la espera de su convocatoria".

Los vecinos tienen solicitada una reunión con la Diputación para entregar las más de 500 firmas recogidas para reclamar el asfaltado de un camino que consideran la continuación natural desde la carretera de Luelmo a Monumenta para enlazar con los pueblos vecinos de los Arribes del Duero a través de Argañín.

El camino tiene una longitud de 3,3 kilómetros desde Monumenta hasta la entrada a Argañín, y otros 150 metros más hasta enlazar con otro camino pavimentado. Dispone de una superficie de rodadura en tierra que, según la Diputación "se encuentra en buen estado, salvo un tramo en concreto que tiene grandes cárcavas".