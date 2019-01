La herida sigue manando agua y críticas

Unas sesenta personas asistieron ayer a la misa en recuerdo de las 144 personas de Ribadelago fallecidas hace 60 años, por la rotura de la presa de Vega de Tera, oficiada en el templo por el párroco Miguel Ángel Fernández Orduña. Con sus palabras cálidas "todos los años nos reunimos en recuerdo de nuestros hermanos" reconfortó, una vez más, a los familiares y supervivientes de la catástrofe que no caen en el olvido sino que "están en nuestro recuerdo". En su memoria se encendió el cirio Pascual, mientras la imagen del Niño Jesús en las escaleras del altar recordaba las fechas de la Navidad. Con recogimiento interior, los asistentes escucharon el sermón "por los hermanos nuestros que murieron en esa catástrofe".

Al finalizar la misa, los vecinos se trasladaron hasta el monumento a las víctimas en el pueblo viejo, donde se procedió a la ofrenda de flores conmemorativa de este día. El alcalde, José Manuel Prieto, dirigió unas palabras de reproche por la diferencia de la situación de hace 10 años, cuando se recordó el 50 aniversario "cuando se prometieron tantas cosas incumplidas. Muchas promesas pero nos dieron con la puerta en las narices". De un Ribadelago lleno a un Ribadelago casi vacío y suspirando por las inversiones prometida e incumplidas. El alcalde reiteró el compromiso de realizar el Museo de la Memoria por la "deuda contraída con Ribadelago que no tienen nada que ver ni con la demagogia ni con la política" y agradeció a los divulgadores de los medios sociales su papel de reivindicación por Ribadelago . El periodista Javier Pérez Andrés recogió el testigo de seguir en la reivindicación "en un día especial para vosotros".

Si el pasado año, la copiosa nevada presidió la atmósfera del 59 aniversario, este año era el sol que regalaba casi 11 grados de temperatura exterior. El único fenómeno meteorológico adverso era la nube de humo descontrolada que cubre la Sierra Segundera desde hace tres días por un incendio que "aquí no vienen ni a apagar los incendios" se lamentaba una vecina, que ubicaba el punto en Playa Cueva o cerca ya de Trevinca.

Los vecinos están dolidos y prueba de ello eran las palabras del que fuera alcalde pedáneo, Alfredo Puente, muy molesto con que el Museo Etnográfico, en Zamora, programara unas charlas "que se podían haber hecho aquí. Si quieren hacer algo por nosotros que se haga aquí, que tenemos local".

Manoli Alonso fue una de las personas que ayer asistió a los actos de la mañana para dar gracias de que su padre Francisco Alonso no murió en la riada. "La primera persona que subió con la Guardia Civil hasta la presa fue mi madre para ver si mi padre estaba vivo" era uno de los vigilantes de la presa.

Asegura esta mujer, convaleciente de una enfermedad, que "a los niños se nos trasmitió una infancia con tristeza y soledad, y se nos trasmitió miedo". Apuntando a las montañas "a mí me daban miedo me parecerían que eran enormes y que se iban a caer encima". Manoli Alonso nació un año después, en 1960. Con ironía dice que "soy de las pocas que tiene algo que celebrar, que mis padres no murieron".

El alcalde pedáneo Miguel Ángel Fernández Fernández, consideraba como una prioridad "terminar las obras del abastecimiento del pueblo y poner puntos de luz que faltan en el pueblo viejo". Para la Consejería de Fomento también hay tarea pendiente en la carretera del Lago "terminar de instalar los quitamiedos en Custa Llago y a la altura del chalé de Cabestany". Cada vez "hay menos señal de Internet" otra de las mejoras que reclama el pueblo desde el siglo pasado. Fernández considera que antes de la primavera comenzarán a ejecutarse las obras del Museo de la Memoria "si la Diputación Provincial de Zamora concede el dinero que prometió".