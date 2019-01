Los lunes, de paseo al sol

Los vecinos de Porto de Sanabria aprovechan las horas de sol para dar largos paseos por la carretera y los caminos. Las temperaturas diurnas, de 12 ó 13 grados, contrastan con descensos de la temperatura nocturna de hasta 5 y 6 grados bajo cero. "Cuando se va el sol, no hay quien pare" dicen las paseantes sentadas en un talud junto a la carretera.

La mayoría de las vecinas no echan en falta la nieve, porque las nevadas no gustan mucho, pero reconocen que "es mejor que nieve ahora que no a destiempo". Las placas de hielo colonizan algunos puntos a la umbría de la carretera de la ZA-102, por donde acostumbran a pasear. Los chupones de hielo todavía no han adquirido las proporciones gigantescas pero sí hay colgaduras en los puntos de escorrentía.

El descenso de los episodios de nevada y un aumento de la temperatura media son los principales indicadores del cambio climático en la comarca de Sanabria. En Porto de Sanabria los episodios de nieve han sido mínimos desde el mes de noviembre aunque se conservan los neveros de la Sierra Segundera, formados en las nevadas de octubre y noviembre, por las temperaturas bajo cero.

La primera nevada del otoño coincidió con la última feria ganadera último sábado de octubre. Desde el mes de septiembre los estudios de seguimiento de la Cuenca del Tera arrojan un descenso de las precipitaciones entre el 25 y el 50% en el oeste de la provincia de Zamora.

Los datos climáticos indicativos de la situación recogidos en el mes de septiembre por la estación climática del Programa Bianual Intensivo, instalada por la CIEMAT en las orillas del Lago, informa que el pasado año se han producido valores de temperatura media diaria superiores a los registrados en los dos años anteriores.

Esta anomalía de temperatura es 1,4 grados más respecto a 2016 y de 2,9 en comparación con los valores de 2017. En septiembre la temperatura media promedio diaria estuvo por encima de los 20 grados, especialmente en la segunda quincena, para alcanzar un promedio mensual de 19,3 grados.