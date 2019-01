Los lobos matan tres terneras en la sierra de Parque Natural del Lago

Tres animales muertos en dos explotaciones ganaderas de Porto de Sanabria es el resultado del acoso de los lobos a la cabaña extensiva, en estas dos últimas semanas, que se mantienen a estas alturas del año en la sierra.

José Antonio Bruña Bruña encontraba este miércoles la segunda ternera de entre 7 y 8 meses de vida, que sucumbe ante los depredadores en menos de dos semanas. La anterior, de unos 6 meses, aparecía la semana anterior comida por los lobos. El propietario efectuaba la denuncia ante la Guardería Medio Ambiental del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto. En otra de las explotaciones de Porto también los lobos mataban otra ternera, como apuntaba Bruña.

El afectado reclamaba "algo tendrán qué hacer, porque no vamos a estar alimentándonos nosotros siempre. Los lobos están acabando con toda la caza, ya ni quedan corzos". Las ganaderías extensivas se encuentran en las zonas de pastizal de la Sierra portexa ante la falta de nieve "todo el ganado está arriba hasta que nieve, y cuando nieve bajarán pero los lobos bajarán detrás hasta el pueblo". José Antonio Bruña señala la presencia constante de lobos "que no se espantan, tuve uno delante de mí un rato que no se iba. Hasta pude haberle hecho la foto".

Otro de los vecinos del pueblo que trabaja en la zona de Galicia "se encontró cinco lobos en la carretera de Valdín a Porto". El ganadero recalcaba que "como no se tomen medidas no sé qué va a pasar".

En las ganaderías del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Porto los ataques del lobo se producen sistemáticamente pero son los propios ganaderos los que silencian las pérdidas.