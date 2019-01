Vecinos y nutrias salvan al río Barjacoba

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, ha resuelto desfavorablemente la declaración de impacto ambiental para el proyecto «Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Barjacoba, término municipal de Pías".

El proyecto de embalsado y trasvase de este cauce previsiblemente causaría efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, como señala la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica.

El ministerio considera que las medidas previstas por el promotor, Endesa Generación S.A, no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación. El impacto medioambiental y social es importante, como quedó reflejado tanto en el proceso de alegaciones con el rechazo del Ayuntamiento de Pías como de la Asociaciones de Vecinos de la Vega de Pías, al ser excluyente el aprovechamiento hidroeléctrico de los aprovechamientos tradicionales para el riego de prados de siega en los dos pueblos. El aprovechamiento piscícola del río también se vería afectado, junto con el desarrollo turístico del término municipal, sobre todo las infraestructuras de senderismo existentes. El expediente incorpora la 381 alegaciones particulares incluidas en la alegación general de la Asociación de la Vega de Pías.

El objeto del proyecto era aprovechar parte del caudal del río Barjacoba para la producción de energía eléctrica, mediante la construcción, puesta en servicio y explotación de un azud y una tubería, para la derivación de parte del caudal circulante , hasta un máximo de 1,8 metros cúbicos por segundo, y su conducción hacia el embalse de Pías o San Agustín. Desde este embalse se conducirá mediante una tubería subterránea hasta la central de San Agustín para su turbinado, y posterior vertiendo en el embalse de Bao en el término municipal de Viana do Bolo (Ourense).

En materia de prioridad de usos, la asociación vecinal alegó que el aprovechamiento hidroeléctrico está en último lugar respecto a otros usos del agua. Los caudales derivados del río Barjacoba no serán devueltos a la cuenca hasta la restitución a la central de San Agustín, 15 kilómetros aguas abajo, con un fuerte impacto en el ecosistema.

La Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por su parte emitió también informe negativo. El río Barjacoba es un cauce de especial relevancia para la conservación de la biodiversidad dentro del sector oriental del Lugar de Interés Comunitario «Lago de Sanabria y alrededores».

La gestión medioambiental de la cuenca del río Barjacoba está incluida en la delimitación de Plan de Ordenación de los Recursos del Parque Natural del Lago de Sanabria, aunque no figure dentro de los límites del parque.

La construcción del azud proyectado, tanto de forma individual como en combinación con otros azudes y presas presentes en el río Bibey, tiene efectos ambientales negativos, incluso con la aplicación de medidas preventivas y correctoras, al verse afectada la función de corredor ecológico y reservorio de la biodiversidad. La construcción del azud contribuirá al incremento de la fragmentación de las poblaciones de mejillones de río o náyades (Margaritifera margaritifera) existentes en el oeste de la provincia de Zamora, comprometiendo seriamente la potencialidad de la zona como área de recolonización futura por esta especie.

El caudal ecológico propuesto en el Estudio de Impacto no respeta las fluctuaciones naturales del río, ya que causará una alteración significativa en la dinámica fluvial en el 25% de su cauce, a lo largo de 2,5 kilómetros del río Barjacoba e indirectamente, a un tramo superior de 15 kilómetros del río Bibey, viéndose afectados de manera apreciable el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y varias poblaciones de anfibios y la nutria (Lutra lutra).

Aguas abajo del azud proyectado se verán afectados los hábitats de ribera, particularmente los abedulares, de considerable interés biogeográfico por su escasa distribución en la región Mediterránea. Ya en el Bibey previsiblemente se verá afectado el hábitat de interés comunitario con carácter prioritario «Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior».

El proyecto podría afectar a poblaciones de especies de flora incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León ya que en el ámbito de afección del proyecto, se ha señalado la presencia de las siguientes especies de flora catalogadas: Eryngium duriaei, un cardo endémico del noroeste de la península, y Paradisea lusitánica, una planta bulbosa que crece en bosques frescos, ambas catalogadas como «de atención preferente».

El proyecto afecta a los hábitats de interés comunitario propios de la zona, por la realización de los movimientos de tierra y el efecto de inundación, denominados «Prados pobres de siega de baja altitud» y en mayor o menor medida los hábitats «Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica», además de robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica.

La anegación de terrenos por el embalse afecta a las escasas manchas del hábitat «Megaforbios eutrofos hidrófilos –plantas herbáceas de gran porte naturales o seminaturales- de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino». La Junta señala que el Estudio de Impacto Ambiental no ha valorado suficientemente estos hábitats.

La calidad del paisaje del valle del Barjacoba, le confiere un grado de fragilidad considerable, siendo incapaz de absorber el impacto generado por la intromisión de las infraestructuras proyectadas. El Estudio de Impacto no especifica la ubicación ni características de las zonas de préstamo y vertedero, por lo que no ha evaluado los efectos previsibles de estas acciones. El plan de seguimiento y vigilancia ambiental no está suficientemente detallado.

La Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Espacios Naturales de la DG de Medio Natural, y en virtud de dicho informe, considera desfavorable a efectos ambientales, la ejecución y puesta en marcha del proyecto.

El proyecto implicará una degradación apreciable de la calidad del paisaje del valle del río Barjacoba que no ha sido valorado apropiadamente en el estudio de Impacto.