Zangarrón "roto" por la brega

El Zangarrón, encarnado por el quinto David Luighi, abrió el Año Nuevo en la localidad de Montamarta como es tradición y costumbre inveterada, y lo hizo con la fortaleza y la entrega de un joven que terminó la representación al cabo de muchas horas de brega, de carreras y zancadas más o menos celéricas que terminaron por dejarle exhausto del todo.

Fueron casi nueve horas de andanzas y escasos respiros, vestido con unas prendas llamativas (careta con orejones, colchas, toallas...) poco favorables para practicar el atletismo y un ejercicio físico agotador.

"He quedado roto, destrozado. Habré recorrido unos veinte kilómetros" expresa el quinto en el momento en que la madre le despoja de unas vestiduras que lució durante toda la mañana, desde antes del alba. Para mayor desgaste, afrontó el papel de mascarado sin haber cerrado los ojos en toda la noche "porque no he podido dormir", así es que a las cuatro de la mañana ya estaba en pie. A las seis fue vestido en la Casa de los Quintos por el profesional José Ramón Pérez. Inició el recorrido por el callejero y fue casa por casa para pedir el aguinaldo que servirá para disfrutar de un acontecimiento que marca para toda la vida.

Luighi destacó la colaboración de los vecinos, resaltó la "muchísima ayuda" de los quintos y recibió múltiples felicitaciones por haber desempeñado el papel de Zangarrón con una vitalidad y una entrega memorable. Realmente derrochó energía a espuertas en sus correrías. "Lo más duro fue la plaza porque ya llevaba varias horas y los jóvenes a los que intentaba pillar estaban frescos".

Uno de los momentos especiales tiene lugar en la emita Nuestra Señora del Castillo, donde tiene lugar los oficios de la santa misa, y donde el Zangarrón cumple con la misión de recibir con una venia a los corporativos del Ayuntamiento de Montarmarta y, aunque permanece en los exteriores durante la celebración, se adentra en el templo para ejercer la ofrenda de las hogazas y regresar al exterior tras un ritual de reverencias. Luego todo es responder como una figura diabólica que persigue tridente en mano a la mocedad desde el altozano donde se alca la ermita hasta la plaza de Montamarta, donde es un alma que pone en vilo a todos ser humano. En la jornada de Año Nuevo lució el sol pero nadie descuidó la ropa de abrigo.

El próximo día 6 Montamarta volverá a vivir la ancestral mascarada con el protagonismo de otro joven y una careta roja en ve de negra.