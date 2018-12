El alcalde de Puebla reclama que se reabra la estación del AVE en Navidad

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, ha criticado la decisión de Adif de cerrar al público la estación de ferrocarril de la localidad. La concesionaria, dependiente del Ministerio de Fomento, anunció al comienzo del periodo navideño que la estación de Puebla iba a permanecer cerrada desde el día 21 de diciembre hasta el 2 de enero. Aunque los trenes siguen efectuando la parada en Puebla, los viajeros no pueden acceder a las taquillas. Además deben esperar la llegada del tren a la intemperie, con temperaturas esta semana que oscilan entre los -2 y los 14 grados centígrados.

"Desde el Ayuntamiento vemos fatal que se cierre la estación", denunció el alcalde socialista a este diario y señaló que se debe garantizar el servicio. En ese sentido recordó que "las personas que no tienen Internet no pueden adquirir sus billetes y por tanto no pueden viajar".

Las quejas también han llegado desde el partido Ahora Decide. La formación califica el cierre de la estación en Navidades como una situación "tercermundista" propia de los años cuarenta". En un comunicado también ponen el foco en los "políticos de Zamora" a los que acusa de no atender el problema: "Resulta sorprendente que se cierre del todo la estación ,ya semicerrada justo en vacaciones de Navidad cuando más utilizada resulta por los emigrantes de Sanabria y Portugal y que ninguno de los políticos de Zamora, de los que cobran cerca de seis mil al mes, haya dicho algo al respecto", lamenta Ahora Decide.

El partido insiste en que durante el resto del año la estación se cierra de 18.30 a 6 de la mañana , por lo que ningún viajero puede adquirir un billete para el AVE de Madrid a Galicia en ese tramo horario. "Pese a las peticiones de reapertura efectuadas por nuestro partido, Adif sigue haciendo caso omiso y el portazo que ha dado estas navidades malos augurios trae para el futuro de la estación, lo que nos obligará a continuar luchando contra el cierre que para Sanabria conlleva abonar aún más el aislamiento y la despoblación que padece", concluyen.