Un consejo y mil mensajes

"Dame un consejo", me apunta, directo, Luis Salvador Bueno cuando me intereso por su estado de forma unas horas antes de encarnar la figura del Zangarrón de Sanzoles. Somos amigos y por eso me pide que le abra el laberinto y le indique las puertas abiertas, como si fuera tan fácil. Improviso una respuesta con un mensaje muy claro: "No atiendas a consejos, disfruta, siente cada momento, lo que vas a vivir ahora va a ser único, no hagas caso a nadie, intenta retener cada instante; el mundo visto por dos redondeles, el ojo de pez, ahora te vas a enterar de lo que es". Asiente y se calla.

Creo que hizo caso a mis consejos de zangarrón viejo, gastado y apurado por el tiempo. Lo demostró cuando se puso al frente de la función: expeditivo, engallado, con ganas, con fuerza..., como se supone que debe hacer un zangarrón de sobresaliente. Él lo ha sido.

Luis es un joven orgulloso que disfruta las tradiciones y entiende que festejar lo mismo que sus antepasados es homenajear al pretérito, para sorber lo bueno de antaño y alumbrar lo que está por llegar. Somos lo que somos por lo que hemos sido, mantener las tradiciones es tener consciencia de grupo, de colectivo. No es ir para atrás, es recoger el sentimiento lúdico que siempre ha hecho avanzar a la sociedad.

El Zangarrón de Sanzoles es una mascarada singular que encierra mil mensajes, que hay que saber descubrir. No es una fiesta al uso. Está declarada de interés turístico regional, pero, junto al resto de fiestas hiemales de Zamora (casi una treintena), las de Portugal y de otros países europeos, debería contar con el paraguas del título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Por qué?

Porque esta manifestación popular es un libro abierto que encierra las claves de la cultura rural, la agraria, la popular. Quien sepa leer en su liturgia descubrirá los secretos de antaño, de un tiempo que discurría cansino, que se medía en estaciones, en borrascas, en sequías. Airea reminiscencias del neolítico, del mundo romano (el toque de flauta y tambor es, claramente, una marcha militar, de las legiones), de la parafernalia bélica, del sentir católico...

Pero, sobre todo, es una celebración que sirve para unir a un pueblo en torno a una fiesta, respira buenos sentimientos, lima lindes entre generaciones, consigue que los pequeños se olviden del móvil durante un tiempo. El Zangarrón de Sanzoles es magia que no tiene truco, en la escenificación, todo es auténtico, hasta los vergajazos que se enroscan en las piernas como culebras. Y pican y duelen.

Luis es un ejemplo de amor por esta fiesta, por las tradiciones. Siente lo que le rodea. El orgullo vive en lo más íntimo de cada uno y, a veces, se pone una máscara de colorines. Lo que vivió en la noche del martes y en el día de ayer lo llevará siempre consigo. Pocas cosas estarán antes que esta experiencia en el libro de su vida. Sus padres: Agusti y Tomasa y su hermano Jaime –quien también pudo ejercer y vestir la máscara de zangarrón cuatro años atrás– lo saben y por eso tampoco olvidarán la experiencia. Ser zangarrón en Sanzoles es entrar en la historia del pueblo, en la mejor, la que nos hace mejores.