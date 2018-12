Fresno de la Ribera carece de agua potable por exceso de arsénico

El Ayuntamiento de Fresno de la Ribera ha comunicado a la población, a través de un bando, que "el agua de abastecimiento no es apta para el consumo humano ni para cocinar".

El agua es válida "para el resto de usos como el aseo personal, lavado y otros que no sean de consumo humano" según se informa en dicho bando, donde se cuenta de que la medida adoptada por la Alcaldía "es resultado de la muestra de agua tomada en la red de distribución, que ha encontrado una determinación de arsénico de 11,9 miligramos por litro cuando el límite está en 10 miligramos". Al no cumplirse los parámetros normativos se advierte a la población de que el agua no es potable para el consumo humano lo que impone a los habitantes a comprar el agua para beber y cocinar en tanto se resuelve el problema.

El alcalde del municipio, Emilio Fernández, lamentó ayer que el hecho haya ocurrido en estas fechas navideñas, cuando se da en el pueblo una mayor concurrencia de personas, y aseguró que hoy se instalará, por parte del Ayuntamiento, "una máquina potabilizadora" que servirá de forma provisional en tanto se da solución al abastecimiento servido por la red general de abastecimiento. Está potabilizadora será instalada en las inmediaciones del Consistorio porque cuenta con toma de agua y conexión eléctrica.

Por lo que respecta a la solución del problema de abastecimiento en el sistema municipal de abastecimiento afirma que ha sido una cuestión de filtros y confía en que pueda resolverse en un plazo de un mes y medio. Señala el regidor Emilio Fernández que los componentes hay que "traerlos" a Alemania.

Fresno de la Ribera cuenta con un censo de población de 375 habitantes.