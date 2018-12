La balsa de Almendra contiene elementos "muy tóxicos" para el medio ambiente

La Plataforma Fermoselle Atrévete considera que "se ha cerrado en falso" el caso de presumible contaminación existente en una balsa de "aguas sucias" existente en el vaso del embalse de Almendra, al rellenar el lagunaje con tierra trasladada desde las inmediaciones. El informe final del

análisis del lodo de la charca, remitido a la Plataforma por LaboratoriosTecnológicos de León,indica que "la naturaleza del lodo son carbonosdelC10alC28ensumayor concentración y son fundamentalmente querosenos, gasóleos y lubricantes, componentes extremadamente tóxicos para el medioambiente". E incluso se apunta que "tendrán que investigar el origen de dicho vertido".De la destilación fraccionada del petróleo se ha hallado una mezcla de hidrocarburos como "gas incondesable, gaslicuado, gasolina, kerosina, gasóleo, lubricante y parafinas,combustóleo pesado y asfaltos".

Son unos datos remitidos ante la insistencia de la Plataforma y tras dejar constancia de que "debido a la complejidad de la muestra, estamos teniendo un retraso en la entrega de los resultados",de unas muestras entregadas el 14 de noviembre. "De todos modos con el análisis que se está realizando y sin datos específicos de lugar afectado es complicado llegar a una

conclusión sobre la toxicidad/peligrosidad del lodo. Habría que realizar bastante más análisis antes de poder gestionarlo. Los análisis que se están haciendo simplemente nos dan una idea de la naturaleza o procedencia del lodo y nada más" explican responsables del Laboratorio leonés.

Aludiendo a "la urgencia" del colectivo por conocer el resultado, también se indica que "sería conveniente que limpiaran la charca ya que según sus datos los daños al medioambiente son evidentes(peces muertos, etc.) y que lo acumulasen en un contenedor hasta obtener más

información para su gestión" El Laboratorio también subraya que "estos procesos de clasificación son muy largos y muy complejos a la hora de determinar si un residuo es tóxico y poder gestionarlo como tal.Además con el análisis que ustedes eligieron del presupuesto no sería suficiente para clasificar dicho lodo de charca y poder gestionarlo como tóxico o no tóxico".

Remarcan que "el proceso analítico que no estan fácil como parece ya que se trata de investigar todos los hidrocarburos procedentes del Petróleo y no se hace en pocos días y sobre todo si la muestra es compleja, como es el caso".

Responsables del colectivo fermosellano consideran que se adoptó "una solución salomónica" y, ante las dificultades para retirar el material debido a las condiciones que presentaba el terreno, se optó por rellenarlo con tierra movida desde el muro de contención. Hacen alusión a la existencia de otra balsa que contiene depositado material aunque menos denso. La Plataforma se pregunta qué seguimiento ha realizado de este caso la Consejería de Medio Ambiente y también denuncia "la pasividad y la dejadez" del Equipo de Gobierno de Fermoselle por un contenido que podría repercutir en el abastecimiento humano de la villa,que tiene la toma de agua en las proximidades.

Es de señalar que la concesionaria del aprovechamiento, Iberdrola, denunció ante la Guardia Civil la existencia de la balsa que, en su criterio y tras los análisis de un biólogo, contenía purines, sin descartarse que fueran de origen animal e incluso humano. Hubo un intento de retirar el material pero fue impedido por el atollamiento del camión cuba que trataba de recoger el depósito existente.