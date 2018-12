Los acotados, alternativa para la regulación micológica en montes públicos

La creación de nuevos "acotados", ya sean propios (independientes) o entre varios municipios (agrupados), será la única alternativa posible y viable para todos aquellos ayuntamientos alistanos, tabareses y albarinos que deseen mantener una regulación micológica propia (directa) y el control de sus terrenos (montes y praderas) para la recogida y comercialización de las setas silvestres. Así lo asumieron los alcaldes y secretarios de los 31 ayuntamientos convocados a la reunión mantenida ayer en Alcañices con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, en la que el ingeniero de montes Antonio Rodríguez Martín (Jefe de la Sección Territorial Segunda), les analizó y explicó pormenorizadamente el Decreto 31/2017 de 5 de octubre, ya en vigor –aunque aún más en la teoría que en la práctica– por el que se regula el Recurso Micológico de Castilla y León.

La primera consecuencia es que los actuales cotos municipales que funcionan hasta ahora en municipios como Rabanales, Samir de los Caños, Figueruela de Arriba, Mahíde o Litos deberán, a efectos legales, ser oficialidados como nuevos "acotados".

Antonio Rodríguez expresó que el decreto de la Junta lo deja muy claro: "Los propietarios de los terrenos forestales son, en origen, los dueños de las setas y trufas que aparezcan en su fincas" y pueden recoger o enajenar y ceder la titularidad micológica que ostentan, dando lugar en estos casos a un nuevo titular micológico. Estos podrán optar por ordenar el recurso mediante un acotado que aprovechen ellos mismos o a través de unas terceras personas que cuenten con permisos expedidos por ellos mismos .

De esta manera un nuevo titular micológico puede optar hasta por cuatro opciones diferentes y tres de ellas deberán estar bien señalizadas: "acotado", con permiso de recolección donde para comercializarlas este debe habilitar expresamente a ello; "reservado", solo para titulares o personas que ellos autoricen expresa y fehacientemente y "vedado", terrenos en los que, por motivos de conservación, se prohíbe a todas las personas, la recolección de setas silvestres mediante resolución de la Dirección General del Medio Natural.

La cuarta opción del titular micológico pasa por "no expresar su voluntad de hacer suyo el aprovechamiento de setas" (terrenos no señalizados). En este caso el titular puede recoger sus setas, pero si el terreno no está señalizado ni cercado asume que consiente la recolección episódica (esporádica y sin ánimo de lucro) de otras personas que solamente podrán recoger 3 kilogramos como máximo por persona y día y sin posibilidad de venderlas: no es necesario portar permiso.

La opción "reservado" pasará por "señalizar el terreno como reservado para manifestar su voluntad de recoger las setas para si mismo: derecho en exclusiva. En este caso nadie podrá recolectar setas de dichos terrenos, salvo con la autorización expresa y fehaciente del titular".

La opción de "constituir un acotado con la oportuna señalización" es la alternativa por la que se decidirán los ayuntamientos alistanos, no obstante no todos podrán ir por libre, cada uno por su lado, como sucedía hasta ahora, sino que algunos deberán de agruparse, pues la nueva normativa exige que el "acotado" debe de contar con terrenos que sumen una superficie mínima de 100 hectáreas.

El municipio de Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Moldones, Flechas, Riomanzanas, Gallegos del Campo y Villarino), así lo anuncio su alcalde Carlos Pérez Domínguez, será el primero de Aliste en oficializar el cambio de coto por acotado al contar con terrenos suficientes. Todo apunta a que lo mismo sucederá con Rabanales y Samir de los Caños.

De momento el primer "acotado de setas" de la provincia de Zamora lo ha creado el Ayuntamiento de Ayoó de Vidriales con con cinco Montes de Utilidad Publica, ya autorizado con número de identificación por la Junta.

Los titulares acotados deberán custodiar al menos durante cinco años la información relativa a los permisos que expidan o a las setas recogidas en él que comercialicen, con independencia de las obligaciones en materia alimentaria o de otro tipo que puedan corresponderles". A efectos estadísticos y control de sostenibilidad, el titular remitirá anualmente (antes del 31 de enero del año siguiente) a la Consejería de Medio Ambiente una comunicación sobre su actividad, incluyendo una estimación de la cosecha, por grupos de especies, y número y tipo de permisos expedidos.

En acotados podrá haber áreas exclusivas del aprovechamiento y los acotados que cumplan unas determinadas condiciones podrán constituir parques micológicos: más de 10.000 hectáreas de terrenos de diferentes titulares micológicos con una única entidad que se responsabilice de su gestión.

Los regidores están muy interesados en constituir acotados de setas para gestionar el aprovechamiento micológico y que sean sus propios vecinos los únicos que puedan recolectar hongos.

En el ambiente se desprendía que el aprovechamiento de setas en la zona oeste de Zamora "está pensado como una fuente de ingresos para las sufridas economías familiares y en cambio el Decreto de la Junta va dirigido más a la recolección de setas para el consumo propio".