La ilusión puede con la lluvia y el frío

"No había visto nunca a Puebla tan bonita", atestiguaba tras el encendido una mujer octogenaria que anoche aguantaba a pie en la Plaza Mayor de Puebla de Sanabria a pesar de la lluvia y del frío que no dieron ni un minuto de tregua en toda la velada festiva. Aun así, el mal tiempo no pudo con el ánimo de muchos sanabreses que aguantaron hasta el final, eufóricos por ver la villa envuelta por el elegante dorado característico de Ferrero Rocher, por saber que los ojos de toda España estaban puestos en su pueblo, y sobre todo porque esta fiesta se la habían ganado con su propio esfuerzo, al ser capaces de movilizar a miles de votantes en las redes sociales.

El ágora principal de Puebla estaba llena hasta la bandera al comenzar la gala, con actuaciones en tres escenarios diferentes. En la cara negativa de la noche solo cabe destacar que en ocasiones los paraguas cortaban la visión de algunos de los espectáculos a las personas que no pudieron ocupar las primeras filas.

El mago Miguel de Lucas abrió el espectáculo desde el tablado más cercano al Ayuntamiento pidiendo "sonrisas y aplausos" a los sanabreses porque Puebla "está más en el mapa que nunca" y asomada por la pequeña pantalla a toda España. Como maestro de ceremonias invitó a abrir pasillo a las actuaciones que arrancaron a los acordes de El mandil de Carolina interpretada por la Escuela de Folclore de Sanabria. La música tradicional continuó con As Portelas y Mayalde desde los soportales de la iglesia de Santa María del Azogue, pero la mayoría de las miradas y flashes se dirigían al tercer escenario, el ocupado por Jesús Vázquez.

A lo largo de la noche, el frío echó de la plaza a algunas personas mayores y a familias con niños. Aun así, hasta el final era difícil moverse entre las personas y los paraguas porque fueron muchos los que se quedaron.

La marca de bombones Ferrero Rocher, además de envolver a Puebla de luz y de proporcionar tanta visibilidad a la villa en horario de máxima audiencia de la televisión, regaló a todos los asistentes cajitas doradas con los famosos bombones de avellana italianos

A partir de hoy, Puebla de Sanabria espera seguir recibiendo a cientos de visitantes que se prevé pasen por el Arrabal y la Plaza Mayor para disfrutar del luminoso decorado navideño que permanecerá instalado hasta después de Reyes.