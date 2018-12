Pinilla de Fermoselle | Odisea de un contenedor en Arribes del Duero

Un contenedor de vidrio, uno solo, para realizar una recogida de residuos correcta en un pueblo enclavado en el corazón del Parque Natural de Arribes del Duero, y Reserva de la Biosfera, que además es visitado por los turistas por su belleza paisajística, parece una dotación imposible para las administraciones que tanto alaban y pregonan el espacio protegido urbi et orbi.

Vecinos de Pinilla de Fermoselle hicieron la petición el 17 de noviembre del pasado año y todavía están esperando y reclamando sin estridencias y formalmente el contenedor de vidrio.

Abel Bartolomé, comprometido con los valores naturales y promotor de una iniciativa de reforestación de especies autóctonas "Planta un Quercus", a través del apadrinamiento de árboles, entabló un cotidiano contacto con la Diputación provincial que ha mediado e insistido, sin resultado alguno, para que Pinilla cuente con su contenedor de vidrio.

Bartolomé informó´el 12 de febrero a la Institución de que "a mediados de noviembre un numeroso grupo de vecinos solicitó al Ayuntamiento de Villar del Buey -al que pertenece Pinilla de Fermoselle- la instalación de un contenedor de reciclaje de vidrio puesto que no hay ninguno". "Desde el Ayuntamiento nos informaron -dice- que habían procedido a su solicitud tanto para Pinilla de Fermoselle como para Cibanal". Al no saber a quién dirigirse, ante la inhibición, acudió a una técnico de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Diputación "para que indicara a quien dirigirnos para saber el estado de nuestra solicitud".

La Institución provincial respondió sin demora alguna, al día siguiente, que "desde el Servicio de Medio Ambiente se gestionan las solicitudes sobre nuevos contenderos de vidrio, remitiendo las mismas a Ecovidrio, Sistema Integrado de Gestión, que es el que realiza el servicio tanto de recogida, a través de un recogedor contratado por ellos en la provincia, como de la instalación de nuevos contenedores". Apuntó, además, que " desde el servicio les trasladamos las peticiones nuevas, así como las quejas o propuestas de funcionamiento". E informó que "en la anualidad 2017, no se pudieron instalar contenedores nuevos, dado que hubo una reestructuración de Ecovidrio en la zona de Castilla y León y Galicia, tanto en personal encargado como en la empresa gestora, por lo que todas las solicitudes aun pendientes de 2016 y nuevas de 2017 prácticamente quedaron pendientes, instalándose muy pocos contenedores nuevos". Fue más allá y expuso que "en 2018 ya hemos tenido una primera reunión con el nuevo responsable de la zona y nos ha asegurado que ya está todo en correcto funcionamiento y que este año se podrá instalar un elevado número de contenedores y atender así a las solicitudes pendientes, siempre y cuando sean coherentes y justificadas. En vuestro caso, entiendo que no solo por la ubicación dentro de un Espacio Natural Arribes del Duero, si no porque no disponéis de ninguno, está justificada la instalación del mismo, por lo que esperamos que se puedan colocar lo antes posible."

Bartolomé siguió manteniendo viva la cuestión y señaló que el Ayuntamiento "es nuestro primer contacto en cuanto a temas relacionados con la administración y cualquier solicitud siempre se la dirigimos a ellos en primer lugar."

La responsable de la Diputación continuó dando prueba de no olvidar el asunto y comunicó que "esperemos os lo coloquen pronto, que en Ecovidrio me han dicho que están realizando la planificación de colocación para estos meses".

Bartolomé reavivó el tema el 9 abril al escribió a la Diputación que "solo quisiera saber si desde Ecovidrio le han comunicado alguna incidencia por la que no se ha instalado el contendor en Pinilla de Fermoselle. No es que un contenedor sea vital para un pueblo, esto tengo claro que no, pero muchas veces la gente se anima mucho cuando ve que desde las instituciones se realizan pequeñas mejoras y se tramitan este tipo de solicitudes. Ahora mismo la zona está bastante "animada" con mejoras en caminos, instalación de bebederos para aves, tala de árboles quemados en el gran incendio del verano pasado, etc. La instalación del contenedor sería un punto más a favor de la mejora de este pequeño pueblo".

De nuevo la Diputación respondió con presteza para indicar que "de momento no me han comunicado las ubicaciones de los nuevos contenedores", y aludió a una reunión con Ecovidrio, en enero, donde se dijo que "aún tenían que comprar unas piezas para la adecuación de 100 contenedores, por lo que estarán en fase adaptación y empezarán a colocarlos según los vayan teniendo preparados". "De todas formas haré la consulta de forma genérica y en particular para Pinilla" remachó.

Bartolomé insistió y el 30 julio escribió. "Solo quería informarle que en Pinilla seguimos sin contenedor para el reciclaje de vidrio. Es una pena que un tema tan sencillo lo demore tanto la empresa concesionaria. Ahora en verano es cuando más gente va al pueblo y cuando más envases de vidrio para reciclar se generan y cierto es que hay contenedores en Fermoselle y en Fornillos de Fermoselle pero están a 8 kilómetros y 6 kilómetros y todos sabemos que a la gente o se lo pones fácil el tema del reciclado o simplemente no recicla. No sé si tiene posibilidad de contactar con dicha empresa. Ya han pasado más de 3 meses y si no lo han puesto supongo que no tienen intención de ponerlo".

La Institución que preside la popular Mayte Martín Pozo contestó con prontitud, al día siguiente, "voy a reenviar el mail a Ecovidiro al responsable de la zona de Castilla y León. Ahora mismo en julio y agosto no se va a proceder a colocar contenedores ya que están con todas las recogidas de verano estando los pueblos prácticamente a la vez en fiestas. Ecovidiro es el más interesado, dentro de los márgenes de la viabilidad tanto técnica como ambiental de la dispersión de contenedores, de colocar contenedores para recoger mas kilos de vidrio, pero hasta hace aproximadamente mes y medio no se disponían de unidades, ahora tienen unas 100 unidades más de contenedores y se que han estado colocando según las peticiones retrasadas pero aun no han finalizado por lo que no están actualizadas las nuevas localizaciones".

Abel Bartolomé, residente en Madrid pero ligado a su pueblo y al que acude cuando le es posible, pone de manifiesto que al carecer de este específico depósito los turistas y los propios habitantes se encuentran en la obligación de echar las botellas y otros recipientes de cristal en los apartamentos indebidos. "Me encuentro que a veces voy con amigos y tienen que llevarse consigo las botellas porque no hay contenedor para depositarlas" expresa.

Hace mención a que las personas puede que no discriminen otros residuos pero si tienen claro que el vidrio debe ir en su correspondiente contenedor. Incide en la situación geográfica en la que se halla Pinilla de Fermoselle, dentro de un espacio protegido, y en un punto que es visitado por los turistas y excursionistas que disfrutan de la naturaleza. Considera que es una reclamación sobre un servicio básico y congruente con una población enclavada en un territorio protegido, donde priman los valores de conservación y respeto al medio ambiente, y que la inversión está dentro de los posibles de cualquier institución.

Pinilla de Fermoselle cuenta con unos contenedores de recogida de basura metálicos, algunos en triste estado. "Es lo que tenemos' expresó ayer Argimiro Álvarez, de 92 años y con vitalidad envidiable, que como otros vecinos anda estos días ocupado en la recogida de aceituna. "Mil kilos" tiene preparados para convertir en aceite en la