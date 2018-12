Ramiro Silva toma el relevo del histórico Leonardo Gallego en la Alcaldía de Asturianos

El nuevo alcalde de Asturianos, Ramiro Silva Monterrubio, tomó posesión de la alcaldía ayer en la segunda sesión plenaria extraordinaria de la jornada. Con su nombramiento releva al alcalde saliente, Leonardo Gallego Chimeno, que ha desempeñado el cargo durante 55 años.

El teniente de Alcalde, Ramiro Silva, presidió en funciones la apertura de la sesión hasta que se constituyó la mesa de edad con Leonardo Gallego y la concejala de menor edad, Eva Sastre Santos. La cabeza de lista socialista fue reemplazada en la mesa de edad al presentarse como candidata por su grupo a la elección. La candidatura del concejal popular Ramiro Silva prosperó con los cuatro votos de su grupo, frente a los dos del PSOE a favor de Eva Sastre.

El nuevo alcalde agradeció "a todos y en especial a usted –dirigiéndose a Leonardo Gallego- por esta consideración hacia mí y por tener esta consideración a esta casa, que ha referido ceder el bastón antes de que esto no funcionase como usted dice, ya que no puede dedicarle tantas horas". Ramiro Silva anunció continuidad "para que funcione como hasta ahora, se ha pensado en mí".

Antes del nombramiento se celebraba una primera sesión donde se aprobó, con los cuatro votos del PP y los dos votos en contra del PSOE, el poder general para pleitos otorgado el 1 de maro de 2018 a favor de varios letrados y procuradores. Este poder no tuvo la ratificación hasta ahora del Pleno "y no lo había pedido nadie" como apuntó el Secretario de la Corporación. El último sitio en el que se ha presentado este poder general para pleito, el Juzgado de Puebla, sí ha solicitado esa ratificación como ahondó en sus explicaciones, el fedatario de la corporación municipal. La suspensión de la vista por la demanda de los vecinos de Cerezal por el reconocimiento de la Junta Vecinal de Montes es lo que propició esta aprobación en pleno de la representación legal del Ayuntamiento de Asturianos.

El todavía alcalde, Leonardo Gallego, muy molesto afirmó que su renuncia "no tiene nada que ver con esto" y que "la gente quiere mezclar y no tiene nada que ver con esto. He tenido asuntos mucho más importantes y nunca he pensado en esto".

Leonardo Gallego reiteró que su renuncia es por asuntos familiares y por la insistencia de sus hijos. "Esta casa –en alusión al Ayuntamiento- seguirá siendo mi casa porque aquí me he dejado yo la vida. Sabéis todos que he entregado muchos años y he perdido muchas horas. Por tanto, no es que yo me marche, no me marcho" porque continuará de concejal.

Gallego trasladó su agradecimiento a los compañeros que ha tenido, secretarios, a la gente que le ha votado y a los colaboradores pero "sigo en esta santa casa". El alcalde "que habéis tenido muchos años no es un chirigota que anda por ahí. A mi respetan en todos los sitios y tengo muchos amigos. Si se quieren declarar algunos pequeños enemigos que lo hagan, pero no es así. Esto no tiene nada que ver con lo otro". El concejal del PSOE, Delfín Monterrubio, intervino para decirle al todavía alcalde "nadie te ha dicho que tienes que estar o que no tienes estar, ahora si quieres continuar tampoco te lo va a prohibir nadie, como a mí". Para Monterrubio no era el momento de hablar de "lo que se ha hecho o se haya dejado de hacer. Vamos a dejarlo".

El secretario de la corporación dio lectura al escrito de renuncia de Gallego, que abría el segundo punto del orden del día, para que el Pleno aceptara la renuncia del señor alcalde. La aceptación de la renuncia prosperó con cuatro votos a favor del grupo popular, y dos abstenciones del grupo socialista. La renuncia dio pie al pleno que cierra el medio siglo de alcaldía de Leonardo Gallego.