El Ayuntamiento de Carbajales ordena capturar a todos los gatos "sin papeles"

El Ayuntamiento de Carbajales de Alba será pionero en Castilla y León y probablemente en España en poner en marcha la obligatoriedad de identificar a todos los gatos caseros. A partir de hoy los felinos domésticos que no posean papeles que les identifiquen a ellos y a su propietarios serán considerados salvajes y retirados de dentro del casco urbano.

La villa se despertó en la mañana de ayer viernes con un bando municipal que a más de uno le hizo dudar si era el 7 o el 28 de diciembre (santos Inocentes) pues al leer el texto no se sabía muy bien si se trataba de una broma o de la más original de las inocentadas conocidas.

Manuel Guillermo Fidalgo expone en el bando municipal que "a raíz de los sucesos acontecidos en este municipio protagonizados por gatos" (no especifica cuales son) es competencia de las Entidades Locales el control, de las obligaciones de los poseedores de animales de compañía:"el propietario del animal cometerá una infracción administrativa en caso de incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos".

Por ello la Alcaldía establece, así lo deja muy claro en el escrito colocado por las calles y rubricado por Guillermo Fidalgo que "todos aquellos propietarios de los citados animales, deberán tenerlos identificados y ser responsables de los mismos". Termina el llamativo edicto señalando que "los Servicios Municipales procederán a la recogida de todos aquellos animales no localizados, vagabundos o sin propietario conocido». Lo que no aclara es que se hará con los gatos una vez sean capturados.

Hasta ahora todos los municipios alistanos, tabareses y albarinos tienen un padrón de tránsito de animales por las vías publicas donde otros animales de compañía, como los perros, están inscritos y pagan impuestos junto a vacas, burras, ovejas y cabras por transitar por las calles y plazas. Lo que a nadie se le había ocurrido hasta ahora era tener identificados a los gatos, algo más fácil para los perros pues llevan microchip y tiene su propio carne y cartilla sanitaria.

La pregunta del millón y debate de ayer en Carbajales es cómo lo van a hacer los operarios para poder capturar a los gatos. El primer problema está en que los gatos crían y se recrían por su cuenta y riesgo en pajares y corrales, crecen cerca del hombre, pero guardando las distancia y la mayoría son reacios a dejarse, no ya coger, sino tocar.

El segundo problema está en que a un perro se le puede perseguir por las calles y es mas asequible poder capturarlo. Un gato es un felino, ágil y listo: «Si no quiere que le cojas no le coges. A no ser que te líes a tiros".

Un problema

Vecinos de varios pueblos reconocen que «los gatos se están convirtiendo en un autentico problema en muchas localidades. Antes cada familia tenia un par de gatos, la puerta tenía una gatera e incluso convivían en la cocina, eran unos más de la familia. Ahora van por libre y se crían en casas en ruina o pajares abandonados, son una plaga y de cazar ratones no viven, prefieren el pienso de perros y gallinas".

Cazar un gato es difícil tarea pues su oído está tan desarrollado que tiene un umbral de detección siete veces mayor que el humano y su pelaje actúa como un autentico radar táctil.

Además según los expertos cuando una gata abandonada tiene su primera camada ésta deja de ser ya domestica y regresa a su estado salvaje. Ademas es un secreto a voces que pasadas las primeras siete semanas de su vida, una cría de gata abandonada, resulta ya imposible de domesticar.