Leonardo Gallego deja atrás 55 años de alcalde de Asturianos

El Alcalde de Asturianos, Leonardo Gallego Chimeno, pone fin a 55 años de alcalde del municipio, tras renunciar a presidir la Corporación a sus 88 años recién cumplidos. Leonardo Gallego conservará su acta de concejal y desempeñará el cargo de Teniente de Alcalde hasta el final de este per iodo municipal. Es hasta la fecha el alcalde más antiguo de toda la comunidad de Castilla y León, y posiblemente de España.

Su sucesor previsiblemente será el número dos de las lista del Partido Popular y Teniente de Alcalde, Ramiro Silva Monterrubio, aunque podrán presentarse como candidatos los concejales primeros de lista, incluida la concejala del PSOE, Eva Sastre Santos.

Leonardo Gallego deja el cargo por sus obligaciones familiares que le impiden dedicar todo el tiempo que es necesario para ejercer la presidencia. A sus 88 años, cumplidos en noviembre, se encuentra "muy bien de salud" y con "ganas de seguir siendo concejal hasta el día que me muera, porque lo he tomado como un hobby aunque ahora no puedo dedicar todo el tiempo". De hecho en este último mandato ha ido delegando funciones y responsabilidades en su Teniente de Alcalde, Ramiro Silva. "Es un chico muy bueno, para mí es como un hijo" además de llevar dos mandatos municipales, algo más de siete años, en las labores de alcaldía junto a Leonardo Gallego y asumiendo funciones progresivamente.

Gallego reconoció estar "contento y satisfecho" tras este medio siglo en la alcaldía en la que entró casi de forma accidental un 17 de agosto de 1963, elegido por el Gobierno Civil de la provincia, entre una terna de candidatos y relevando a su predecesor, Jaime Lorenzo Martínez. Desde que tomó posesión solo interrumpió su mandato una vez, entre los años 2001 y 2002 que presidió la corporación su compañero de lista, José Monterrubio.

Mantenerse medio siglo como alcalde "ha sido muy difícil" pero lo importante para Leonardo "ha sido que he estado rodeado de buena gente, buenos compañeros y concejales y buenos secretarios. Cinco secretarios han pasado por el Ayuntamiento y eso cuenta mucho. Antonio Cornejo estuvo 21 años de secretario". La misma filosofía ha seguido en su trayectoria profesional como bancario en Puebla, rodearse de buenos colaboradores.

Al poner un punto y aparte a la presidencia reconoce que le han quedado algunas cosas por hacer, pero también "se han hecho cosas y obras importantes, como el pabellón de deportes que no lo tiene ningún municipio de Sanabria". Uno de los últimos servicios ha sido construir el tanatorio.

Como alcalde "me he portado bien con toda la gente, hasta con los que no me votaban". La familia le reclama ahora la mayor parte del tiempo que dedicaba a las tareas municipales.