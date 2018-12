Ciudadanos exige la retirada del "símbolo H" de la pista de aterrizaje de Fermoselle

Ciudadanos solicita al Ayuntamiento de Fermoselle que elimine la letra H de la pista adecuada en las inmediaciones de la ermita de San Albín para el aterrizaje de medios aéreos en caso de alguna urgencia sanitaria o de cualquier tipo que pueda darse en el municipio y que requiera estos medios. El concejal de la formación naranja, José Antonio de la Torre Berdión califica de "plaza" el escenario construido en la villa y pide a la Alcaldía que "si quiere no ser responsable de algún accidente aéreo haga el favor de borrar la simbología que ha pintado, que es de un helipuerto, puesto que las medidas del símbolo central son las correctas para un helipuerto de 20X20 pero no cumple con la zona de seguridad o fato de helipuerto, por lo que no puede aterrizar ni despegar ningún helicóptero".

De la Torre Berdión asegura que "me he informado de los tipos de helicópteros y de las medidas de los aparatos que utiliza el Sacyl, la normativa de seguridad aérea sobre helicópteros o pequeñas pistas, medidas de las pistas de aterrizaje, despegue y seguridad como marca AESA". En consecuencia, expresa que al helicóptero más pequeño denominado Colibrí, le resultaría difícil entrar en eso que denomina para el servicio de medios aéreos en caso de emergencia.

También repara en los tendidos eléctricos existentes en la zona y, el concejal de Ciudadanos considera, al respecto que la Alcaldía "miente al decir que es un lugar despejado de tendidos eléctricos, cuando en verdad hay una línea de 13 Kilovatios o para que lo entienda 13.000 vatios que cruza por delante de la ermita". Precisa, además, que "los cables del tendido están desnudos a una altura del suelo 8,195 metros y el poste de esta línea se encuentra uno a 39,857 metros y el otro a 37,281 metros del eje del símbolo que tiene pintado en el pavimento de lo denominado pista".

Dotar a Fermoselle de un helipuerto formó parte de las propuestas del Partido Popular en el programa electoral y el Equipo de Gobierno ha dado respuesta con la adecuación de una zona de aterrizaje pavimentada en la zona de la ermita de San Albín.

La cuestión fue objeto de debate en la última sesión plenaria celerada por la Corporación, al interesarse el edil socialista Feliciano Arce por si el lugar cumplía con las condiciones exigidas para un helipuerto. Entonces el alcalde de Fermoselle, el popular Alejandro Fermoselle Berdión, informó de que no se trataba de llevar adelante un helipuerto sino una zona donde pudieran cumplir sus servicios los medios aéreos en caso de darse situaciones de urgencia en el municipio. También informó en dicho pleno de que los tendidos eléctricos no interferían en la operación de aterrizaje y despegue por no existir cableados sobre el vuelo de la pista.