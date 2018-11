Archivada la denuncia a la farmacéutica de El Puente por delitos contra la salud pública

El Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria ha dictado auto de sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia contra la farmacéutica de El Puente de Sanabria, M.C.E.M, y otras dos personas, investigadas por un presunto delito de usurpación de identidad y de un delito contra la salud pública. La farmacia de El Puente lleva cerrada más de tres años.

El auto refleja que de las diligencias realizadas "concluirse que no aparece suficientemente justificada la perpetración de los delitos por los que se habría acordado la formación de la causa". De acuerdo a las actuaciones "si bien pudieran apreciarse diversas irregularidades en cuanto al modo en que desarrollaría su actividad la farmacia ubicada en el Puente de Sanabria, o la presencia de medicamentos caducados, no resulta acreditada sin embargo su comercialización con el consiguiente perjuicio concreto para la salud pública". En todo caso corresponde la investigación y sanción de tales irregularidades, a la Administración competente en materia de inspección sanitaria.

Las diligencias previas se abrieron el 3 de noviembre de 2014 para investigar la posible existencia del denominado comercio inverso de medicamentos, que consistiría en que un grupo de farmacias colaboradoras se dedicarían a adquirir medicamentos a precio español, simulando su destino a la dispensación en sus destinos finales, procediendo en su lugar a la reventa a varios intermediarios. Estos intermediarios a su vez vendían los medicamentos al extranjero a un precio superior al que lo habría adquirido la farmacia, repartiéndose la ganancia entre los distintos eslabones de la cadena, todo ello guiado por la obtención de un beneficio económico superior al normal, y al margen de la normativa correspondiente.

En este caso "no resulta acreditada con suficiencia la implicación de los investigados en dicho comercio inverso de medicamentos, ni su efectiva realización, teniendo presente que a tenor del último informe de Policía Judicial unido a los autos, resulta que no podría determinarse si hubo o no una situación de desabastecimiento por parte de la farmacia investigada, sin que conste informe en contra acreditativo de una situación de desabastecimiento generalizado del mercado farmacéutico".

De los documentos obrantes en autos y declaraciones practicadas "no resulta acreditado indiciariamente que se procediese al suministro de medicamentos caducados o alterados, ni en España ni en el extranjero, pues al parecer estarían almacenados pero no serían vendidos" lo que a tenor de la redacción del Código Penal, y de la jurisprudencia "los hechos no podrían ser considerados constitutivos de un delito contra la salud pública".

El bien jurídico a proteger es la salud pública, lo que conlleva un peligro concreto para la vida o salud de las personas, que "no se ha acreditado en modo alguno". Se han practicado diversas diligencias, especialmente la unión de diversa documentación, informes de Policía, así como documentos de administraciones u organismos con competencia en materia sanitaria, como a Agencia Española del Medicamento y de la Consejería de Sanidad de la Junta.

Agotadas todas las posibilidades de investigación por parte del instructor "no resultan indicios suficientes de que por los investigados hubiesen perpetrado delitos contra la salud pública, u otros posibles, por lo que procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".