"Hemos intentado hacer unas fiestas para que disfrute todo el mundo"

Faramontanos de Tábara celebra desde mañana hasta el próximo lunes las fiestas patronales en honor de San Martín. Amaranta Ratón, alcaldesa del municipio, destaca que se ha elaborado un programa para todos los públicos y pensado para que todo el mundo disfrute de las fiestas.

-¿Qué hay programado para las fiestas de Faramontanos de Tábara?

-Empezamos el martes con un campeonato de tute en el bar Boya, el miércoles el campeonato de brisca en el bar Nemesio y el jueves el campeonato de tute en el bar Marcol. El viernes hay una sardinada a las 19.30 horas y la actuación, pasadas las 00.00 horas, de la orquesta M30. El sábado por la mañana hay un teatro de títeres e hinchables y diferentes juegos infantiles para los más pequeños. Por la tarde, tendrá lugar un encuentro de corales que se lleva haciendo nueve años con esta edición y por la noche, a las 00.30 horas, estará la macrodiscoteca Selvatika. El domingo se celebra la misa en honor al patrón y después hay un vermú charanga con El Tropezón. Por la tarde, actúa el grupo de coros y danzas Doña Urraca, hay una chocolatada para todos los vecinos de Faramontanos y por la noche está programada la orquesta Pensilvania.

-¿Qué actividades hay previstas para el último día de las fiestas?

-El lunes habrá una misa, una parrillada y después actúa la charanga Solera. La parrillada es una comida que se lleva haciendo muchísimos años y si hace buen tiempo, que este año lo veo difícil, la hacemos al aire libre en el encinar, una zona preciosa dentro del municipio.

-¿Qué es lo más destacado de las fiestas de San Martín?

-Por los años de esfuerzo y seguimiento el intercambio de corales, y la parrillada por la armonía que existe ese día entre todos los vecinos. Pero yo no dejaría de destacar ninguna de las actividades, ya que todas tienen su público y un gran esfuerzo detrás de cada una de ellas. Para mí son todas importantes. Lo que se intenta es hacer unas fiestas para todo el mundo. A veces es complicado porque solamente tenemos un sitio para realizar todos los actos y hay que tenerlo todo muy programado y organizado para que todo salga a las horas programadas.

-Uno de los eventos del programa es la macrodiscoteca Selvatika, ¿se hace pensando en la gente joven del pueblo?

-Sí, me lo pidieron ellos, los más jóvenes.

-¿Qué desea a los vecinos de Faramontanos para estas fiestas?

-Que se lo pasen bien y que disfruten de ellas. Lo que espero es que estén contentos con la programación que se ha intentado realizar para todas las edades pero, a veces, es complicado porque el sitio es muy limitado y el tiempo, si no nos acompaña, no nos deja hacer algunas de las actividades.

-¿Cómo viven las fiestas los vecinos del municipio?

-La verdad es que tiene mucha demanda. En Faramontanos hay fechas en las que sigue viniendo mucha gente y espero que siga siendo así durante muchísimos años. La participación de los vecinos es magnífica en todas las actuaciones acudiendo masivamente a todo lo programado y esto es de agradecer. Cuando el equipo de Gobierno del Ayuntamiento realiza una programación así, con tantos días seguidos, es mucho trabajo, pero cuando ves que la gente responde, que van a todos los actos y que hay tantísima gente y muchísimo ambiente, te das cuenta de que merece la pena todo el esfuerzo.

-¿También va gente de fuera?

-Sí, hay mucha gente que vive fuera y tienen familiares en el pueblo, así que la visita es por doble motivo, familia y fiesta. Y sin olvidarnos de la gente que se acerca de los pueblos cercanos. Son fiestas en las que siempre ha habido muchísima gente.

-¿Invitaría a la gente de fuera a visitar Faramontanos estos días?

-Por supuesto, que se animen porque tenemos a Selvatika, M30, Pensilvania, el grupo Doña Urraca y el encuentro de Corales.

-Aparte de las fiestas, ¿qué proyectos tiene el Ayuntamiento?

-La próxima obra importante que se va a llevar a cabo, en el próximo año, será la construcción de un albergue. Por aquí pasa el Camino Sanabrés y yo creo que es importante que la gente que hace el Camino tenga un sitio donde poder descansar de manera cómoda. Desde el último albergue que está en Granja de Moreruela hasta Tábara, esos seis últimos kilómetros desde Faramontanos hasta el pueblo vecino se hacen muy duros porque la etapa es realmente larga.

-¿Cuándo comenzarán las obras del albergue?

-La obra empezará en el año 2019 y está programado que se termine en ese mismo año.

-¿Qué otros proyectos tiene el Ayuntamiento?

-Todos los que se puedan y siempre para mejorar el pueblo.

-¿Qué destacaría de lo que han hecho desde el Ayuntamiento?

-En estos cuatro años, que es lo que yo llevo en el Ayuntamiento, creo que se ha hecho más o menos lo que hacía falta realmente para los vecinos. La verdad es que Faramontanos estaba perfecto y estaba prácticamente todo hecho, pero siempre hay cosas que mejorar. Siempre he escuchado al vecino y lo que se pretende es que siempre que un vecino pide algo, dentro de lo que la ley nos permite y si se puede conceder, intentamos que se haga.

-¿La despoblación es uno de los principales problemas de Faramontanos como ocurre con otros pueblos?

-Sí, en Faramontanos también. Yo llegué a Faramontanos hace aproximadamente diez años con un padrón de 570 habitantes y ahora estamos con 350. La despoblación es un problema muy grande. O se hace algo o nos quedaremos sin gente.

-¿Qué se puede hacer para luchar contra la despoblación?

-Le pido a las administraciones que se pongan un poquito serias y que se tomen en serio este tema porque nosotros intentamos realizar proyectos, pero muchas veces la ley no nos lo permite, entonces, o nos ayudan ellos o nosotros estamos muy limitados. Desde el Ayuntamiento no podemos hacer lo que nos da la gana y los vecinos nos preguntan que por qué no hacemos esto o lo otro y, repito, es porque la ley no nos lo permite. Los de arriba o hacen algo y toman medidas realistas o nos quedaremos sin gente en los pueblos.