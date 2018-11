El PP impide que se hagan extracciones de sangre en Coreses

Los procuradores del PP de Zamora votaron en contra en la Comisión de Sanidad reunida ayer en las Cortes de Castilla y León, la posibilidad de que el centro de salud de Coreses (Zamora) pueda realizar extracciones de sangre y otras pruebas análogas, como defendió la vicepresidenta segunda y procuradora por Zamora Ana Sánchez.

La moción presentada por los socialistas contó con el apoyo de los nueve procuradores del PSOE, Ciudadanos y Podemos, y el voto en contra de los nueve populares, por lo que el empate lo tendrá que resolver el conjunto de la cámara en un próximo debate, "donde pelearemos por la ciudadanía", advirtió Ana Sánchez.

La zamorana se mostró muy dura con la actitud de los procuradores conservadores de Zamora a los que acusó de "esconderse" tras procuradores por Valladolid de su grupo parlamentario "para no dar la cara". "Se trata de una decisión que depende de la voluntad política", aseguró Sánchez.

Por eso, la dirigente socialista mostró su esperanzada de que el PP "reflexione" y "reconsidere" una decisión "tan incomprensible como injusta" porque "es de justicia" ya que, recordó, el Consejo de Salud que reivindica una atención sanitaria digna está formada por alcaldes de todo color político, sanitarios, opas, sindicatos y vecinos de los pueblos afectados. "Si todos lo apoyan, igual es la Junta la que se equivoca, no?"

"Coreses no es diferente a Muelas del Pan", aseguró Sánchez, quien recordó que los vecinos de los municipios afectados han reclamado en las concentraciones "mejores servicios para pueblos vivos" y han exigido al Gobierno de Castilla y León que "esté a la altura de la gente". "Que les quede claro, lo vamos a conseguir, a pesar del PP. Lo vamos a conseguir aunque para algunos ya sea tarde. Por los que luchan y por los que vengan, vamos a conseguir que no nos cierren el pueblo", afirmó Sánchez, quien recordó que la medida defendida beneficiará a varias localidades.

Una medida sin coste adicional

Asimismo, fue explícita subrayando que la medida no supone coste adicional entre hacer las extracciones en Zamora o en Coreses, pero sí supone un trastorno económico para los habitantes de la localidad. "Preferimos que viajen las extracciones y no las personas más vulnerables", señaló. "El PP vuelve a demostrar, con su actitud, que no tiene ninguna intención de luchar contra la despoblación del medio rural; ni en Zamora ni en ninguna provincia de nuestra Comunidad".