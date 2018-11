Los anticuarios ofrecen hasta 900 euros por los ejemplares más antiguos

La imposición de la capa parda alistana de honras y respeto al Papa Francisco el día 31 de octubre en El Vaticano ha desatado el interés por el emblema de Aliste y los encargos para adquirir este tipo de prendas se han disparado.

Incluso desde el otro lado del charco, descendientes de emigrantes alistanos se han interesado por adquirir una capa de honras, algunos atraídos por la curiosidad, otros al ver renacer los recuerdos de las historias que oyeron contar a sus ancestros en tierras lejanas, lejos de Aliste, donde el olvido nunca pudo con la añoranza.

Llamadas desde América

Rafaela Fernández Ramos, artesana costurera de San Vitero confeccionó la capa del papa, y Félix Marbán, como presidente de la Asociación para la Promoción y Estudio "Apeca", están recibiendo decenas de llamadas para interesarse por las peculiaridades de la prenda, su elaboración, sus historias y costes. Argentina, país de origen del Sumo Pontífice, Brasil, Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Israel y Cuba son algunos de los lugares desde donde hay interesados en adquirir una capa. Aunque entre ellos también los hay extranjeros, destacan los hijos, nietos, bisnietos e incluso tataranietos de aquellos alistanos que se vieron obligados a emigrar de su tierra a finales del siglo XIX y principios del XX a América: muchos para no volver.

Su presencia en la Plaza de San Pedro de el Vaticano ha servido a la capa alistana para despertar el interés no sólo por poseerla, sino por conocer su historia y la de una comarca, la de Aliste, a la que va unida desde la noche de los tiempos. Así mismo han entrado do en acción los anticuarios en busca de capas pardas y las más cotizadas son las antiguas: "Como se enteren que tienes una, aunque esté medio rota y la tengas tapando las patatas, ya no los quitas de la puerta. Si la capa parda es muy antigua y esta bien conservada se pagan hasta 900 euros", comenta un grupo de alistanos.

Una buena oportunidad para acercarse a la historia de la capa será acudir este domingo, día de san Martín de Tours, a San Juan del Rebollar, que acogerá la VI Jornada de Exaltación de la capa parda alistana de honras y respeto que organiza la asociación Apeca.