Carbajosa celebra la matanza

Hasta hace no pocos años no había pueblo en Zamora donde no se afilaran los cuchillos llegando noviembre para matar uno o varios cerdos con los que alimentar a la familia en invierno. Lo primero que se comía eran las chichas para reponer fuerzas en medio de la dura tarea de despiezar el marrano y hacer los chorizos. Hoy en día la tradición se va perdiendo y la mayoría de familias prefieren comprar la carne en la carnicería o en el súper.

Pero en Carbajosa de Alba eso no es motivo para no juntarse a degustar las chichas todo el pueblo, hermanados gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural San Antón, que organiza la "Fiesta de la matanza", y a la colaboración de todos los vecinos de Carbajosa.

La sobremesa estuvo animada por un bingo popular que se prolongó durante toda la tarde en el local de la asociación.