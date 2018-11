Los bomberos forestales presentan 188.000 firmas en el Congreso por una ley que regule su profesión

La Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos forestales, PASBF, y el sindicato Formación Independiente en representación de los trabajadores bomberos forestales (FIRET) presentaron el miércoles en el Congreso de los Diputados 188.000 firmas recogidas en apoyo a los bomberos forestales y el reconocimiento de sus derechos laborales, que cobra relevancia tras el despido del delegado sindical de la Sección Sindical del Sindicato de Bomberos Forestales FIRET, Jesús Pina uno de los bomberos de la base de Rosinos de la Requejada.

Los profesionales han traslado el agradecimiento a todas las personas que han apoyado y que han contribuido con sus firmas "a tener cada vez más cerca una ley que regule la profesión y acabe con nuestra precariedad".

El despido del bombero forestal sanabrés se produjo, a raíz de la publicación de la nota de prensa del sindicato FIRET para dar a conocer a la sociedad a los profesionales y poner de manifiesto la enorme precariedad que sufren los hombres y mujeres que lo componen.

Los bomberos forestales han desarrollado una campaña de apoyo al profesional Jesús Pina que ha tenido gran repercusión en las redes sociales, al denunciar como balance fin de campaña la precariedad laboral, empezando porque el edificio destinado a los trabajadores, es decir su centro de trabajo en la base heliotransportada de Rosinos de la Requejada, carece de agua corriente.

FIRET ahondaba en el origen de esta precariedad, por un escaso reconocimiento de "nuestra importante labor como trabajadores por parte de la Administración y de las empresas privadas. Durante muchos años hemos sufrido bajadas de salarios, alta temporalidad, baja cualificación, etc.".

Desde el sindicato denunciaban además "incumplimientos del Convenio Colectivo por parte de las empresas, con centros de trabajo que no cumplen con la normativa laboral, con trabajadores que no reciben formación adecuada a su puesto de trabajo, con que no se reconoce la Categoría Profesional de Bombero Forestal, con Equipos de Protección insuficientes e incluso en algunos casos inadecuados, con el no reconocimiento de enfermedades profesionales, trabajadores con gran experiencia que abandonan el sector o se van a otras Comunidades Autónomas donde las condiciones laborales son mucho mejores". O que sufren el despido como el delegado sindical del parque de Rosinos de la Requejada.