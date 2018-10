Una balsa de aguas "sucias" amenaza al embalse del Almendra

La Plataforma Fermoselle Atrévete exige que "a la mayor brevedad, sea extraído el volumen de agua sucia y contaminada retenido en una balsa existente en el embalse de Almendra con los medios tecnológicos apropiados preservando el medioambiente y la salubridad de la población", que tiene la toma de agua del abastecimiento humano en las proximidades.

El colectivo puso ayer en conocimiento del Ayuntamiento de Fermoselle la existencia de la balsa "de aguas sucias contaminadas" existente en el interior del embalse de Almendra, ahora no ocupado por las aguas, y ubicada a pie del muro de contención.

"Como quiera que tal circunstancia pudiera constituir un atentado para la salud pública, con especial incidencia para la población de Fermoselle, le requerimos que adopte las actuaciones y medidas necesarias con el fin de preservar la salud pública del municipio" indican en el escrito remitido al alcalde de la villa, Alejandro Fermoselle Berdión.

Responsables de la Plataforma han recogido unas muestras de las aguas -tanto líquidas como del material que presenta un estado sólido- y las han remitido para su análisis a un laboratorio de León para conocer la naturaleza de estas aguas.

Ponen de manifiesto que "el dique ha sido asfaltado durante los últimos meses y próxima a la zona de la toma de agua que abastece la localidad de Fermoselle hay una balsa de aguas sucias, bituminosas, de donde se desprende gases y olores nauseabundos, presumiblemente derivados de restos de los materiales y productos químicos utilizados en la capa de imprimación aplicada a la parte interior del muro de contención en la margen zamorana del embalse".

Iberdrola, titular del embalse, informó ayer que "encargará a un biólogo que analice las aguas de la charca", aunque asegura que en la naturaleza de las aguas "no tiene nada que ver la obra de revestimiento realizada en el muro". Reparan en que la balsa se halla en una zona desconectada del embalse.

La Plataforma, por su parte, señala, además, que "en las orillas y el entorno próximo de la balsa se pueden observar carpas muertas y en estado de descomposición, de considerable tamaño". Estima el colectivo el volumen de las aguas embalsadas contaminadas "en más de 500.000 litros", y denuncian que es un depósito "que atenta contra la salud pública, en especial a la población de Fermoselle, por la proximidad de la balsa a la toma de agua para abastecer al municipio".

La calificación que en su día hicieran desde la Guardería Medioambiental de que se trata de "agua sucia" no satisface a los vecinos de Fermoselle que han visitado el lugar y consideran que "no han inspeccionado el lugar "in situ" de forma visual y olfativa".

La Plataforma Ciudadana Fermoselle Atrévete denuncian la existencia de la referida balsa de aguas sucias y hacen hincapié en que puede tener una evidente repercusión "en especies piscícolas del embalse de Almendra, amén de los presuntos daños que se puedan derivar hacia los habitantes de los pueblos que se abastecen de agua de la presa, en especial a los fermosellanos".

Por parte, fuentes del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fermoselle señalan que "la captación de agua está a unos 80-100 metros de la zona donde está la balsa, e indican que "en todo caso, nuestra potabilizadora no arroja ningún dato alarmante como en pasadas ocasiones y potabiliza el agua sin problema".

La balsa en cuestión, formada en una concavidad existente en el irregular vaso del embalse, se halla separada de las aguas de éste por una barrera de arena que impide toda conexión en tanto no suba de cota el volumen empantanado. También ganaderos de la zona han expresado su malestar por el contenido de esta balsa cuyo hedor e imagen les inquieta.