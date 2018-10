Cobreros respalda la petición de 10 médicos para la zona

La corporación municipal de Cobreros respaldó la moción de Alcaldía presentada por su alcalde, Ángel López Amigo, de Sanabria Verde para instar a la Consejería de Sanidad a comprometerse a solucionar el problema de desatención sanitaria de la comarca y del municipio en particular. En la moción se expone los problemas de desatención sanitaria en la comarca, desde la suspensión de consultas por falta de médicos, la supresión de un médico de urgencias y plazas sin cubrir.

El alcalde sometió al pleno la moción tras el reconocimiento del desamparo de sus vecinos en la atención sanitaria de la comarca. En Cobreros, en particular, han sido varias las ocasiones en las que el médico no ha asistido a los consultorios bien por la huelga, por estar de baja o por tener que cubrir la baja de otros compañeros y atender varios consultorios en un mismo día.

El documento denuncia que los pacientes que necesitan medicación o atención tienen que regresar a su casa sin ser atendidos, porque el médico no va, después de esperar en el consultorio. Pese a las quejas en el Centro de Salud y la solicitud de información sobre si habrá médico, la única respuesta es dirigirse al centro de salud, donde además se suprime un médico de urgencias y no se cubren las plazas.

El portavoz de APIC, Pedro Fernández, incidió en que no se consienta que se quite el médico del municipio y que se garantice que esta plaza médico de Familia está siempre cubierta. Reclamó que además estén los 10 médicos de familia que corresponden a esta comarca, ya que solo hay cuatro, además de los 4 médicos de Área.

López Amigo informó de que está solicitada una reunión de los alcaldes afectados que se reunieron en Puebla para poner soluciones a este problema.

Pedro Fernández hizo público el caso de uno de los facultativos "al que la Junta cambió de la noche a la mañana el contrato sin contar con él" y para completar la situación desde Sanidad advirtieron "eres migrante deberías estar agradecido". El facultativo pidió su despido y ahora está en otro centro sanitario como apuntó Fernández.

LA concejala popular, Josefa Chimeno, recalcó la suspensión de consultas en el municipio desde el mes de agosto. El debate se centró en el término a emplear entre "exigir" y "pedir".

El pleno rechazó la moción de APIC para tratar por trámite de urgencia la no pertenencia de este Ayuntamiento al Consorcio Provincial de Bomberos, ya que según el alcalde "no podemos asumir los costes". Josefa Chimeno incidió para preguntar el motivo de no poder pagar. Chimeno reitero la ocupación de vía pública en Terroso.

La depuradora de Castro ya está en funcionamiento, en respuesta del alcalde al concejal del PP, Isaías Rodríguez, que formuló la pregunta. Ante la insistencia del grupo popular para recibir contestación en el pleno, el secretario señaló que habrá que constituir una comunidad de usuarios mediante un documento firmado y aprobado por los dos ayuntamientos, además de solicitar la autorización de vertidos. El PP requirió también información sobre la aplicación de la ordenanza de colmenas y el control de las colmenas que se han instalado. La aplicación de la ordenanza de recogida de setas ha chocado con la falta de setas de este año por la climatología.

Ángel López remitió a la contestación por escrito al resto de preguntas del concejal Pedro Fernández como la fecha desde la que desempeña su puesto el secretario interino, y cuántas veces se ha cubierto la plaza por un secretario de carretera.

El concejal de la oposición pidió al secretario que emitiera informe escrito sobre las obligaciones del Alcalde de contestar a las preguntas de los concejales y que se incorporara al acta. El secretario se remitió a la decisión del pleno para aprobar la elaboración del informe. Fernández cuestionó la labor del jefe de personal en este asunto.

El Ayuntamiento ha notificado, además, los primeros requerimientos a los propietarios para que limpien las parcelas particulares situadas en el casco urbano, y especialmente las colindantes a viviendas hasta los 150 metros. Las prohibiciones de desbrozar con disco por el riesgo de incendio, no ha permitido que se efectúen limpiezas, como precisó el secretario a los concejales.