Galende inicia contactos con el Obispado para conseguir el monasterio de San Martín

El alcalde de Galende, José Manuel Prieto, informó al Pleno ordinario del pasado viernes de los primeros contactos con el Obispado de Astorga para la cesión del Monasterio de San Martín de Castañeda y su conversión en el Centro de Interpretación del Cister. Prieto señaló que "no hemos firmado el convenio" pero ya se ha mantenido una primera reunión entre representantes municipales y personalidades del ámbito de la Cultural "para que aporten ideas" de cara al futuro museístico del edificio. Una de las piezas importantes que pasará a formar parte de la futura exposición es el coro del monasterio, depositado en la iglesia de Santa María, tras su restauración.

El portavoz de Ahora Decide, José Rodríguez, interpeló al alcalde sobre la exclusión de la oposición a esta primera reunión, donde tendrían que estar representados los tres grupos de la oposición. Ballesteros reclamó "no solo información sino participación". El alcalde apuntó que sí tendrán participación cuando se concrete el convenio.

A lo largo del pleno se volvió a reflejar la situación del complejo cisterciense, en esta ocasión para denunciar que "la Junta no funciona" ya que no ha adjudicado las obras para la reforma del tejado de la iglesia de San María de San Martín, de 210.000 euros, procedentes de fondos europeos FEDER y canalizados a través de la Fundación de Santa María La Real.

El Pleno fue informado de la petición de traslado del consultorio médico, firmada por 32 vecinos de El Puente, al edificio de la guardería- El motivo que alegan es por las dificultades de acceso por la pendiente existente desde el final de la calle. Para el concejal no Adscrito, José Antonio Sánchez, una solución es efectuar el traslado a la oficina de CEPYME, ahora desocupada, aunque para el grupo socialista no tiene espacio suficiente para una sala de espera, dos consultas y un baño.

La opción es ver la viabilidad de trasladar el consultorio a otros locales de El Puente, aunque para el alcalde "tiene difícil solución" y no está peor que otros accesos a consultorios como el de Galende. El portavoz de Ahora Decide propuso el traslado de la guardería al colegio Monte Gándara. Ballesteros aprovechó para criticar que se destinen 100.000 euros a obras en el Centro del lobo de Robledo "y no a incentivar a los médicos". El concejal del PP, Ángel Vidal, recordó que en 2104 se efectuaron mejoras en el consultorio para facilitar la entrada de sillas de ruedas y camillas.

El alcalde informó de la decisión de invertir los 95.000 euros para el Museo de la Memoria de Ribadelago, sin mayores dilaciones y ante la inseguridad de que la Junta de Castilla y León destine dinero alguno al proyecto. Las cantidades corresponden a los 65.000 euros comprometidos por la Diputación y 30.000 de fondos municipales.

Otro de los temas pendientes es la solución de la gestión de los camping, para lo que está previsto presentar la liquidación de lo que se adeuda desde 2013. Si no se efectúa la liquidación tendrán que "irse". El alcalde recalcó que, ante los rumores de que la empresa que gestiona los camping quiere hacer obras en El Folgoso "no se le va a permitir hacer ninguna obra". En el caso de ejecutar cualquier obra "serán paralizadas" afirmó taxativamente Prieto. El concejal Ballesteros afirmó textualmente que "deben cerca de medio millón de euros", aunque también apuntó la responsabilidad del Ayuntamiento que no ha remitido la carta de pago. En el caso de impagos recordó que la administración tiene medios como "el desahucio administrativo", una actuación que ya se tenía que haber hecho en el caso del camping Peña Gullón cerrado desde hace 3 años. En cuanto a la sentencia que desestimó las pretensiones del Ayuntamiento sobre el camping de El Folgoso "se ha perdido".

Otro tema pendiente es la negociación con la empresa ELECNOR que gestiona el alumbrado y que reclama al Ayuntamiento una deuda de 700.000 euros, que no se ha pagado por un supuesto incumplimiento de contrato, tras el informe técnico encargado por el Ayuntamiento. Prieto explicó que se está tratando de llegar a un acuerdo con la empresa para rebajar la cuantía de la deuda, ya que en 2017 se reclamaban 1.032.000 euros, además de proponer un calendario de pagos.

El concejal Ballesteros pidió que se soliciten informes al Consejo Consultivo y a la Diputación para determinar si el contrato era lesivo para los intereses municipales y si el ayuntamiento ha sido "objeto de una estafa" por el tipo de luminarias que se instalaron y por el coste del servicio, 173.000 euros anuales, 11.000 mensuales. "En este contrato hubo cazo" llegó a decir.

En el turno de ruegos y preguntas, el alcalde remitió a la contestación por escrito en el próximo pleno a todas las preguntas formuladas por Ballesteros, relativas a los beneficios obtenidos por el servicio de aparcamiento en el Lago, la falta de cobro de la tasa de basura de 2104 cuando se ha pasado al cobro la del 2015, y en general qué tributos se han puesto al cobro. Preguntó si el concesionario del barco del Lago adeuda alguna cantidad y por el contrato "verbal" de recogida de basura. El concejal preguntó además si había información sobre un recurso judicial de la empresa Isolux Corsan, además si se han cobrado las terrazas de 2013 y 2014 y los puestos del mercado semanal de El Puente.

El alcalde tampoco contestó a las preguntas del concejal Ángel Vidal, al considerar que eran de índole privada: una licencia de obra y un recibo de basura.