El frío y el viento dan alas a la perdiz el primer día de caza

La apertura de la veda general echó ayer a los campos a cientos de cazadores de la provincia de Zamora. La sensación es que el frío "favoreció a la caza y perjudicó a los cazadores", que, no obstante, regresaron a casa convencidos de que la temporada "es mejor que la del año pasado", que fue desastrosa por la sequía imperante. Resaltan, además, "que donde se cuidan los cotos hay caza". En cuanto a perdiz, algunos regresaron con el cupo de dos, que suele ser el límite por cazador y día en buena parte de los acotados, y otros con una pieza que les permitió estrenarse con buen pie.

Numerosos cotos que han optado por mantener en suspenso esta apertura hasta el próximo día 11 de noviembre, cumpliendo con el criterio expresado en su calendario por la propia Federación de Caza de Castilla y León de que "los periodos de caza son para moverse en ellos, ni hay que empezar obligatoriamente el primer día ni acabar el último".

Quienes volvieron a recorrer el campo, puesto que ya comenzaron el pasado día 12, fueron los galgueros, con el deseo de disfrutar y de ver correr a sus canes tras la liebre. Su mejor impresión fue comprobar, con las piezas capturadas y las observadas, que no hay acto de presencia de la mixomatosis. Una enfermedad que, según informa el Ministerio de Agricultura, "se ha diseminado y afectadas en la actualidad comarcas de 12 provincias de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia". Pero la libre no causó ayer una buena impresión porque apenas se dejaron ver.

El delegado provincial de Caza, José Antonio Prada, destacó que en la mayoría de los pueblos de La Guareña no se ha abierto la perdiz. A juzgar por los contactos con unos y otros lugares, Prada asegura que el primer día se mostró "en perdiz bastante bien, en liebre un poco más floja de lo esperado". Indica que "los que cosechan el girasol hablaban de que había bastante liebre y parece ser que no es tanto". Pone de manifiesto que "la liebre ha evolucionado mucho, y se va a zonas de zarzas, donde no las ven los galgueros".

Los galgueros de Fuentelapeña, donde no se abre la perdiz hasta el día 11, como en Fuentesaúco y Fermoselle, entre otros municipios, regresaron de su campeo con diferentes ánimos. "Unos bien y otros regular".

En otros escenarios de la provincia, como Santa Eufemia del Barco, el primer día de perdiz permitió verlas y hacer algún logro. "Íbamos tres y trajimos una cada uno" expresa uno de los cazadores, que no observó liebres. Pone de relieve que el frío reinante favoreció ayer a las aves "porque aguantan más el vuelo que en día de calor".

De "día bueno para la caza y malo o con handicap para los cazadores" definió ayer la jornada el presidente de la Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca, Antonio de José, que también destacó la importancia de gestionar correctamente los cotos para que puede disfrutarse del aprovechamiento cinegético. Subrayó que "las perdices" se mostraron "duras", y también encontraron una situación favorable por el viento y el frío que reinó durante la jornada. Igualmente reparó en las pocas liebres que salieron al patrullar los campos y, en cuanto al conejo, indicó que encuentra un buen refugio en la abundancia de hierba que ahora halla en ciertos escenarios del campo.

En cuanto a la paloma torcaz, De José expresó que "han cruzado los Pirineos un millón de ejemplares que ahora se están distribuyendo por los diferentes puntos de la comunidad y del país. Han llegado con cierto retraso, ligado a la meteorología". Ha sido una primera jornada "de sol y sombra" para el presidente de Azadecap.