Cerecinos crea una asociación contra la macrogranja

Vecinos de Cerecinos de Campos han constituido la asociación "Vida Rural" que responde a la instalación de una macrogranja porcina en el municipio, con el objetivo de "defender desde la unidad nuestros derechos y denunciar las irregularidades que rodean el proyecto tramitado por la empresa Innovaporc, SL.".



Consideran que el Ayuntamiento de Cerecinos de Campos "no solo no está defendiendo el interés general del municipio sino que, contraviniendo las normas, está propiciando el desarrollo y la ejecución del proyecto con la inestimable colaboración de la Junta de Castilla y León". Ante esta situación la asamblea de la A.V. "Vida Rural" ha decidido emprender acciones legales contra todas las decisiones o actuaciones que lesionen nuestros intereses.



Esta semana se presentará un recurso de alzada contra la resolución de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, de Septiembre de 2018, concediendo autorización ambiental a la explotación porcina proyectada en Cerecinos de Campos. Autorización que, según la asociación vecinal, entre otras cosas elude el incumplimiento de la normativa urbanística de este proyecto.



Apuntan que, "sin licencia ni autorización alguna", la empresa Innovaporc estuvo realizando obras de construcción de la granja a lo largo de todo el pasado año 2017, con el beneplácito del Ayuntamiento y de la Junta de CyL. La denuncia pública de los vecinos en el mes de noviembre de 2017 provocó la paralización de esas "obras ilegales por las que a día de hoy, después de un año, el Ayuntamiento no ha incoado ningún expediente sancionador. Tampoco nos costa que los informes de la Guardia civil, tras comprobar las irregularidades, hayan servido siquiera para sonrojar a quienes eluden el cumplimiento de las normas".