Galicia invierte 10.000 euros en restaurar el albergue de Almendra

El Plan Xacobeo de Galicia ha decidido dar un fuerte impulso al Camino Portugués de la Ruta de la Plata, que discurre por Tierra del Pan, Tierra del Alba y Aliste en España y Tras Os Montes en Portugal, con la concesión de una ayuda económica de 10.000 euros para las obras de recuperación y restauración de la antigua vivienda parroquial -la "casa del cura"- de Almendra y su futuro destino como Albergue de Peregrinos. Gracias a la iniciativa de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago y al apoyo de entidades y peregrinos las obras siguen avanzando y la idea es poder comenzar a acoger peregrinos para 2019. Entre las ayudas destacan las de entidades como American Pilgrims on the Camino de Estados Unidos con 4.000 euros, Caja Rural de Zamora con 2.500, el Toronto Pilgrims Camino de Canadá con 1.188, la British Columbia Company of Pilgrims con 1.1190 o las asociaciones de los Caminos de Santiago de Sevilla con 400 y de Almería con 150.

Actualmente desde Zamora a Quintanilha (primer albergue en Portugal), solo hay tres albergues en Fonfría, Alcañices y Trabazos. A ellos se sumará el de Almendra, cerca de la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave en El Campillo y el de Ricobayo de Alba, en el extrarradio del casco urbano.