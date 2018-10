El sector del ovino de leche saldrá a la calle el martes para reclamar "precios dignos"

El sector del ovino de leche de Castilla y León saldrá a la calle el próximo martes para reclamar "precios dignos" que al menos permitan igualar los costes de producción en una actividad que sigue en decadencia y cuya actividad a día de hoy resulta "insostenible". Así lo denunciaron ayer los responsables de Asaja y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Donaciano Dujo y Jesús Manuel González Palacín respectivamente, quienes lamentaron que Castilla y León, a pesar de ser la principal productora de leche de oveja a nivel nacional, recibe unos precios muy por debajo de la media nacional y de otras comunidades como Castilla-La Mancha.

Dujo recordó que el sector del ovino de leche no solo mantiene el mundo rural, sino también el medio ambiente, pero desde el año 2015 carece de "un precio digno", una situación que también se da en el resto de España, pero de manera más acuciante en Castilla y León. Según los datos del Fega, el precio de la leche de oveja en la Comunidad se sitúa en 72 céntimos por litro, mientras que el precio medio que se paga en España es de 77 céntimos y en Castilla-La Mancha, que es la segunda comunidad productora, el precio asciende a 85 céntimos.

Costes de producción

Con estos precios "tan bajos", los costes de producción, que se sitúan entre los 80 y 85 céntimos, son muy superiores al precio del litro, de manera que los beneficios son ligeros en Castilla-La Mancha, en España están "ahí ahí" y en Castilla y León los ganaderos pierden entre ocho y 13 céntimos por litro, lo que es una situación "insostenible". Esta situación ha provocado la desaparición de numerosas explotaciones, un total de 333 desde el año 2015 en todo el territorio español, de ellas 315 en Castilla y León por el hecho de que en esta Comunidad "no vale la leche" y "no es rentable ser ganadero de ovino y no se incorporan jóvenes porque no ven rentabilidad", lamentó Dujo.