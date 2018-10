Castro asegura que "no hay ni un solo paciente desatendido" en Sanabria

"No se ha producido ni una sola incidencia sanitaria. No hay ni un solo paciente desatendido" expresó el delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, en Zamora, que además lanzó un mensaje de tranquilidad a los pacientes, aunque reconoció incidencias por falta de médicos. Una falta que, según aseguró esta mañana, "que no tenemos solo en Zamora, sino también en Castilla y León y en España".

Castro pidió al alcalde de Toro, y también al de Puebla de Sanabria, que no se haga demagogia con la cuestión sanitaria. Estamos intentando solucionar los problemas puntuales aunque sean en horarios raros y más tarde de las 13.00 horas. Los profesionales, dijo, están para hacer su trabajo.

El Sindicato UGT participó el día 23 de octubre en el Consejo de Salud de la Zona Básica de Carbajales, "donde se pusieron de manifiesto las graves carencias que desde hace meses está sufriendo la Zona por la falta de Médicos".

Suspensión de consultas

"De los 5 médicos asignados al Centro, 3 son de Equipo y 2 de Área, en la actualidad falta 1 médico de Equipo porque no se ha cubierto su jubilación, por lo que quedan 2 médicos de Equipo y 2 de Área para prestar la asistencia sanitaria" expresa el sindicato. Sostiene que "el dimensionamiento de la plantilla de médicos efectuada por la Gerencia para esta Zona Básica es muy justo y la falta de cobertura de esta jubilación supone que con estos médicos no puede darse la atención sanitaria en la jornada ordinaria con la frecuentación de consultas establecida en los núcleos de población y además realizar la Atención Continuada (Guardias)".

Añade que "la precariedad ha llegado a tal extremo, que en muchos días del mes de octubre al coincidir las vacaciones de los profesionales, han tenido que suspenderse las consultas previstas en varios consultorios, colaborando las enfermeras en informar a los ciudadanos acudiendo a los consultorios indicándoles que para ser atendidos en consulta deben de ir a un determinado municipio donde se concentraría la consulta".