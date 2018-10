"Vender" las bondades de vivir en un pueblo, clave contra el abandono rural

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA reunía ayer en su redacción a dos hombres que dedican gran parte de su vida a luchar por mejorar la calidad de vida en los pueblos de Zamora para debatir de algunos de los problemas más graves que afectan a esta provincia. Lo hicieron en el primer episodio de "Ideas X Zamora" que siguieron miles de usuarios a través de Facebook o desde nuestra página web. Eran Teo Nieto, sacerdote de 15 pueblos alistanos y cofundador de la Coordinadora de Asociaciones Rurales, y Lorenzo Rivera, ganadero de Peleas de Abajo y líder provincial de la organización agraria COAG.

Comenzando por la situación vivida en los últimos días en Sanabria, con los consultorios médicos cerrados por falta de facultativos, Rivera señaló que las instituciones deben "cualificar, y no cuantificar la sanidad" para repartir los recursos fijándose no solo en el número de cartillas sino en otros factores como la edad avanzada de la población o la dispersión territorial. Además, señaló que en los últimos años los recortes aplicados sobre el sistema sanitario han llevado a continuos cambios de médico en los pueblos, algo que "supone un desgaste muy grande para la gente mayor". En la misma línea, Nieto coincidía en que la falta de médicos produce "una sensación de inseguridad" en los ancianos de los pueblos, "pero también en los jóvenes, no por ellos, sino por sus propios hijos". Por eso, el sacerdote abogó por trabajar en "un frente cultural" que ponga en valor las bondades de vivir y trabajar en un pueblo" al tiempo que se podrían ofrecer incentivos de puntos o complementos salariales a los médicos y profesores que elijan trabajar en el medio rural.

En cuanto a las conexiones por carretera, el cura señalaba la necesidad de mejorar las comunicaciones entre los pueblos de una comarca y no solo exigir autovías para llegar antes a las capitales, mientras que el sindicalista sí apostaba por la conexión por autovía "con los vecinos de Portugal" a través de Aliste y por controlar la fauna que "supone una amenaza en carreteras como la N-631".

Otra necesidad del medio rural zamorano es el acceso a Internet, que según Rivera es un coste que "deben asumir ayuntamientos, la Diputación o la Junta", mientras que Teo Nieto recordó que las Administraciones no pueden exigir la tramitación electrónica "dejando atrás a sectores enteros de la población".

Para concluir, Teófilo Nieto recordó que todas las soluciones a los problemas del mundo rural "deben partir desde el propio mundo rural, crearlas nosotros mismos equilibrando desarrollo y respeto a nuestra tierra y nuestra cultura".

Por su parte, Lorenzo Rivera apostilló que "el futuro de la provincia de Zamora debe pasar por el desarrollo de la agricultura y la ganadería, en una provincia eminentemente agraria".