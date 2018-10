Graves carencias sanitarias en la Zona Básica de Salud de Carbajales

El Sindicato UGT participó ayer dia 23 de octubre de 2018 en el Consejo de Salud de la Zona Básica de Carbajales, donde se pusieron de manifiesto las graves carencias que desde hace meses está sufriendo la Zona por la falta de médicos, según informa la Federación de Empleados del Servicio Público del sindicato.

De los 5 médicos asignados al Centro, 3 son de Equipo y 2 de Área, en la actualidad falta 1 médico de Equipo porque no se ha cubierto su jubilación, por lo que quedan 2 médicos de Equipo y 2 de Área para prestar la asistencia sanitaria. El dimensionamiento de la plantilla de médicos efectuada por la Gerencia para esta Zona Básica es muy justo y la falta de cobertura de esta jubilación supone que con estos médicos no puede darse la atención sanitaria en la jornada ordinaria con la frecuentación de consultas establecida en los núcleos de población y además realizar la Atención Continuada (Guardias).

La precariedad ha llegado a tal extremo, que en muchos días del mes de octubre al coincidir las vacaciones de los profesionales, han tenido que suspenderse las consultas previstas en varios consultorios, colaborando las enfermeras en informar a los ciudadanos acudiendo a los consultorios indicándoles que para ser atendidos en consulta deben de ir a un determinado municipio donde se concentraría la consulta.

Hay que recordar que con la reestructuración sanitaria llevada a cabo en la zona se suprimió en 2014 un médico, (entonces había 4 médicos de equipo y 2 de Área), el número de consultorios sigue siendo el mismo, y aunque en alguna localidad se han modificado el número de consultas semanales, el número de médicos actual impide mantener el mismo número de enfermeras que de médicos con lo cual en esta Zona Básica no se mantiene como en otras el Equipo Médico-Enfermera que pasan consulta en los Consultorios, con lo cual a veces está solo la enfermera en la consulta, todo ello supone una asistencia sanitaria precaria y en ocasiones no poder prestarla de acuerdo al dimensionamiento establecido, dejando consultas de pasar expone el sindicato.

Las consecuencias de la desasistencia se han minimizado, gracias a la colaboración que todos los profesionales del Centro de Salud han tenido con la Gerencia, pero todo tiene un límite y después de varios meses sufriendo las consecuencias tanto en su vida personal como familiar, los profesionales reclaman condiciones dignas de trabajo para poder ejercer su profesión.

Las manifestaciones realizadas por los alcaldes de la Zona, señala UGT, "han dejado entrever que después de una reunión mantenida con el Delegado Territorial y el Gerente de Asistencia Sanitaria del Área de Salud de Zamora, el problema no se va a solucionar, pues no están dispuestos a quitar profesionales de unas Zonas Básicas para desplazarlos a otras, como se ve la falta de toma de decisiones dirige a esta provincia a un caos sanitario que no tendrá precedentes".

Ante una Administración Sanitaria que no ha estado a la altura de su responsabilidad, los profesionales recibieron el apoyo unánime del Consejo de Salud. Todos sus integrantes están decididos a salvaguardar la atención sanitaria de los ciudadanos tomando las acciones que sean necesarias manifiesta el sindicato.