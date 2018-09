Carteles denigrantes en la naturaleza

La cartelería que luce la provincia de Zamora en escenarios declarados Parques Naturales, Reservas de Caza, Red Natura 2000, Zonas de Especial Protección para las Aves, Zonas de Interés Comunitario y otros de menor entidad o distinta consideración es un alucinante mundo de abandono y desidia.

Múltiples carteles destinados a ofrecer al turista una información elemental y atractiva del patrimonio natural dan pena. Abundan por los cuatro puntos cardinales los carteles desgarrados, putrefactos, enmohecidos o encubiertos por la vegetación aunque fueron instalados en lugares estratégicos para que, en esencia, el visitante conozca los valores más sobresalientes, las rutas a seguir y disfrutar, e incluso los elementos más relevantes del catalogado territorio.

Las denuncias sobre el mal estado de los paneles son corrientes en los espacios protegidos porque dan mucho que decir, y las fotos de tan desastrada imagen corre por los móviles y las redes con el mismo impacto que las obras bien hechas, pero en este caso para ejemplo del olvido que reina sobre el medio rural más ecológico.

Paneles y señales financiadas con fondos europeos, distintas administraciones y Grupos de Acción Local, que gustan de aparecer en las Ferias Turísticas con folletos encantadores, causan vergüenza. Por aquí y por allá permanecen carteles emborronados o desgastados por el sol, que no ofrecen ni un dato; otros indicadores surgen encubiertos por los zarzales que invaden la zona, otros llevan en su cuerpo el signo de los perdigonazos porque sirvieron de diana para los cazadores, otros aparecen tirados por el suelo, otros requemados y de otros no queda más que el esqueleto.

Hay indicadores basura en miradores, en enclaves céntricos de los pueblos, en los cruces de carreteras, entre la vegetación, junto a las carreteras y las sendas de los excursionistas, junto a ermitas restauradas para favorecer su visita, como Cozcurrita. El escaparate de la cartelería que tropieza en la provincia de Zamora el turista y el visitante que se digna a conocer con sus propios ojos el bello mundo pregonado en las ferias de Intur, Fitur y demás es dejadez absoluta y una transgresión del paisaje.

El exponente de la Plataforma Fermoselle Atrévete, José Manuel Pilo, señala que "la Junta de Castilla y León está para promocionar el turismo y con estas señales, donde no se puede leer tan siquiera, cómo se va a promocionar". Este colectivo lleva desde el primer día en su decálogo de reivindicaciones "el mantenimiento del Parque Natural de Arribes durante todo el año", con la consiguiente creación de puestos de trabajo. Expresa, además, que "la Administración que tiene que hacer que funcionen los espacios protegidos, y es algo que tiene que reclamar el propio Ayuntamiento de Fermoselle y también la hostelería porque conviene que haya buena promoción y turismo".

Decenas de carteles que promocionan las bondades y rutas de las comarcas, repartidos por los Grupos de Acción Local, han perdido toda su utilidad y han quedado como elementos indecentes.

No faltan críticas, a todo lo contrario, la falta total de carteles indicadores, especialmente relacionados con la Reserva de la Biosfera.

La vía de entrada al Parque por el puente Requejo es las carreteras transitadas por los turistas y, sin embargo, "existe uno grande en la carretera de Castro" que registra mucha menor circulación.

El responsable de Zamora Natural, Antonio Campesino, considera casi un despropósito que no esté señalizada la entrada al Parque Natural de Arribes del Duero, por el Puente Pino, desde la carretera N-122, salvo con un pequeño cartel instalado en las inmediaciones de un penoso basurero. Alfonso Iglesias, de Villadepera, afirma que "estamos perdidos en el mundo. No hay nada de nada de nada por ningún lado. No sé si es que no quieren promocionar la zona o qué". Es una cartelería que llena a los turistas de palabras.