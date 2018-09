La Alianza amenaza con parar las obras de la carretera de Porto "si se recorta un metro"

La Alianza UPA y COAG amenazó ayer con paralizar las obras de la carretera de Porto, que comienzan este lunes, "si se recorta un solo metro de carretera". El portavoz de Coag, José Manuel Soto, hizo ayer esta advertencia ante un centenar de vecinos y miembros de la Plataforma 102 que participaron en la concentración convocada en Porto coincidiendo con la quinta feria anual de ganado de la villa portexa. Las organizaciones denunciaron el atrevimiento de la Diputación Provincial de retirar la subvención a la feria que "lleva más de 100 años haciéndose". La Alianza se comprometió a seguir con las movilizaciones "vamos a estar muy vigilantes con las obras".

El concejal socialista de Porto, Francisco Blanco, fue contundente al afirmar que el problema es que "no nos gobiernan políticos honrados" y enumero los casos del Hospital de Burgos y la Perla para señalar el posible destino del dinero que había previsto para la carretera de Porto. Aún más, algún vecino apuntó directamente al desvío del dinero de la carretera al puente de los Poetas de la capital y alguna infraestructura en Almaraz como beneficiario de parte de esos once millones.

Vecinos y plataforma se mostraron satisfechos por la repercusión en todos los medios nacionales y gallegos de la consulta popular que dirimió su paso a la comunidad gallega "ni un político ha dicho nada" ante la contundencia de la posición vecinal.

Soto calificó de "propaganda" la lucha contra la despoblación que tal y como se está haciendo "es otra mentira como una catedral". Instó a los presidentes de las comunidades de Castilla y León, Galicia y Asturias que para hablar de despoblación "que no se reúnan en Santiago, ni Oviedo ni Valladolid, que vengan a la montaña de Sanabria, de Lugo, de Orense o de Asturias. A las zonas despobladas, marginadas y alejadas".

El alcalde de Puebla y senador del PSOE, José Fernández Blanco, esperaba que "la carretera ya estuviera mejor de lo que está" y comparó estas obras con la realizada entre San Martín de Castañeda y Peces "donde se ha echado una pintura negra, donde si subes un año, está absolutamente peor que el año anterior". Fernández inició en recuperar el proyecto de los 11 millones de euros, con una inversión de bianual o trianual, dos millones por año, "que es lo que se va a gastar este año". Frente a los túneles en obras "que se haga una carretera de montaña digna" sentenció el representante sanabrés.

Como miembro de la Comisión contra la Despoblación del Congreso "Porto es justo el ejemplo donde todas las instituciones deberíamos venir, Europa, el Gobierno, La Junta, La Diputación, los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos tenemos mucho que decir" empezando por presentar los papeles a tiempo para evitar que por "una negligencia" no pierda las subvenciones. Fernández confía "en que todo cambie" y en mayo "la Junta no la Gobierne los mismos que no han hecho la carretera.

Los ganaderos de Porto comenzaron ayer una jornada intensa con el traslado de las reses hasta el recinto ferial y las expectativas por ver el desarrollo de las ventas. Casi un centenar de animales, bien lustrosos en general, tras un veraneo en la Sierra de Porto y Segundera aguardaban las miradas encajando las reses a los gustos.

Solo dos de los tres ganaderos del municipio bajaron los animales a la explanada, muy lejos de los más de 80 censados a finales de los años 80 y principios de los noventa, que agrupaba a casi 2.000 animales de raza autóctona Alistanosanabresa en el núcleo Reproductor de Porto, que englobaba a Porto y Barjacoba. En la villa portexa, la cabaña no llega actualmente a los 200 animales de raza sanabresa, y en Barjacoba quedan dos ganaderos y solo uno con 27 animales de la raza del país, que ayer se dio la consabida vuelta por la única feria que pervive desde los viejos tiempos.

En el embarcadero del ferial se intensificaba el trabajo del saneamiento ganadero a 30 días con los animales adquiridos y que salen rumbo a Castromil, Zamora y Tábara. Una ganadera de San Martín de Castañeda que acudió a Porto a ver los animales porque este verano no tuvo respiro para ver la feria de agosto, explica que con ese trámite puede comprar y vender durante 30 a días a cebaderos. Transcurrido ese plazo ya no pueden hacer las operaciones de compraventa. Nadie canta los precios pero se mantienen estables, ni suben ni bajan. O eso dicen. Lo que sube y baja es el pulpo de Galicia en el caldero.