La avispa asiática hace su aparición en los colmenares de Hermisende y La Tejera

La avispa asiática " vespa velutina" ha entrado ya en la provincia de Zamora y el sector de la apicultura lo da por confirmado tras ser capturados algunos ejemplares en la comarca de Sanabria, en explotaciones apícolas de Hermisende y de la Tejera.

El descubrimiento fue realizado por la apicultora María Felipa Nieto, de Castromil, el pasado miércoles, tanto en los Colmenares de Hermisende como en La Tejera. "Estando en las colmenas hemos visto volar una avisa diferente y la hemos cazado en el aire con un cazamariposas. Luego hemos comprobado que era la vespa velutina. La trajimos para casa viva, la hemos comparado con la europea y de seguido comunicado al servicio veterinario" señala el marido, Baltasar Nieto. Añade que "el nido no hemos logrado verlo porque hay mucho roble y deberíamos pasar los días mirando". En su criterio la invasora pudo llegar remontando el río Tuela desde Portugal. Pone de manifiesto que esta especie es mucho más agresiva que la europea "vespa capro", y "machaca las colmenas" que ataca-

El caso ha sido rápidamente puesto en conocimiento de los servicios de Medio Ambiente, y también de Agricultura y Ganadería, y algunos ejemplares recogidos han sido entregados a la Unidad Veterinaria de Puebla de Sanabria para su análisis. El temor a la llegada de este predador de abejas a la provincia de Zamora era evidente, tras sus colonizaciones por Galicia y otros territorios próximos, y había llevado a la propia consejería de Fomento y Medio Ambiente a instar a los agentes medioambientales y a los apicultores a que estuvieran alertas de la presencia de nidos en el medio natural o del propio insecto en las explotaciones para, en caso de confirmación, adoptar cuanto antes las medidas oportunas y atajar el problemas sin dilación. La velutina es una avispa que se reproduce rápidamente y el sector apícola reclama que la Administración se implique sin demora para impedir que prospere y se ponga los medios necesarios para recorrer el campo, localizar los nidos y destruirlos. Desde el sector se apunta que es una urgencia liquidar las poblaciones de avispa asiática que puedan haberse establecido en la zona en estos momentos y confían en que un invierno frío termine de rematar el control o la extinción. Ponen de relieve que "los apicultores no estamos en estos momentos preparados para hacer frente a la velutina", y consideran que no hay otro sistema de defensa que la administración eche mano del "método troyano, consistente en coger una avisa, impregnarla de cierto tipo de veneno y que este ejemplar vuelva al nido y vaya haciendo su tarea en el resto del enjambre de asiáticas. No obstante, alguno apicultores llevan ya un tiempo preparando sus colmenas y achicando los piqueros para tratar de impedir la penetración de la avispa asiática en los núcleos.

"Consta que aparecieron ejemplares en Hermisende y La Tejera y que algún agricultor los ha capturado" expresaron ayer fuentes del sector apícola, que califican de "mazazo" la invasión de una avispa capaz de echar por tierra el esfuerzo del apicultor atacado por esta especie. Viene a sumarse, añade, a los daños que está ocasionando la avispa autóctona, que obliga a las abejas a no salir a trabajar y mantenerse dentro de los colmenares para defenderse y, en consecuencia, a consumir de la producción almacenada. Indica, además, que la aparición de la velutina es otro golpe a un año penoso de producción, que ha rebajado la cosecha por debajo de la mitad de un año normal, debido a la climatología, a un invierno seco, a un verano excesivamente seco a un mes de mayo lluvioso que afectó a las enjambrazones, que impidió que la abeja reina hiciera el vuelo de fecundación o a tratar de conseguirlo el apicultora por medios tradicionales, con abeja reina criada a comprada".

El hallazgo corrió como la pólvora por boca de unos y otros y la propia Federación de Asociaciones de Apicultores de Zamora, según fuentes del colectivo, trata de organizarse "y ponernos todos a una porque el problema es serio". Se reclama a la Administración que intervenga "para mantener a raya a la plaga" de una avispa de enorme impacto en la apicultura local.