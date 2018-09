El Centro de Apoyo al Menor comienza el curso en Fermoselle con 45 escolares

El Centro de Apoyo al Menor en Fermoselle, que presta ayuda académica y lúdica a niños entre 6 y 16 años, inaugura el curso estos días. Cultivar el huerto, celebrar Halloween o pasar las horas en una ludoteca, sin olvidarse de estudiar. Estas, entre otras, son las actividades que, de forma previsible, realizará el Centro de Apoyo al Menor en Fermoselle a lo largo de este curso, inaugurado esta misma semana, sin perder tiempo para comenzar desde ya con las tareas. La entidad está gestionada por Cáritas, con una importante actuación en el municipio.

En función de la edad, los distintos ejercicios están planeados para cada sector partícipe. De esta manera, en un abanico que abarca desde los 6 hasta los 16 años, entre los que acuden a primaria y los que ya han pasado a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En el primer caso, los más pequeños realizan una hora de estudio a la semana, como apoyo a lo que ven en la escuela, mientras que el resto del tiempo lo pasan en la ludoteca del centro, o bien en la puesta en marcha de otras tareas grupales, dentro o fuera del edificio. En referencia al grupo de los más mayores, dentro de la ayuda académica que se les presta, estos hacen dos horas de estudio al día, y complementan su paso por este lugar a través de otros ejercicios en su beneficio, que son de distinta índole.

En estos primeros meses tras la época estival, los jóvenes acudirán, todos los viernes, a un huerto situado en las inmediaciones de la Residencia Conchita Regojo en el municipio fermosellano, durante dos horas. Su función allí será la recogida de los alimentos cultivados en las diferentes plantaciones para llevarlas, con posterioridad, a los ancianos que habitan en el hogar residencial.

Asimismo, aunque en agosto el centro permaneció inactivo, durante el mes de julio se realizaron actividades similares a la mencionada con anterioridad, como la recolección de alimentos de la huerta, como práctica habitual en el cambio de rutina del curso escolar al verano. Pero las actividades realizadas dependen, en gran medida, de la estacionalidad o la época en la que se den.

Así, es normal que en la actualidad los jóvenes participantes estén inmersos en el cultivo. Más adelante, distintas temáticas pueden ser las protagonistas de las tareas planeadas, como "Halloween, la Navidad, la Semana Santa o la celebración del Día Internacional del Niño, también el Carnaval, donde acuden a la Residencia de la Tercera Edad", apunta Sheila Gutiérrez, educadora social de Cáritas en el programa de la infancia. De hecho, el centro para jóvenes es un asiduo colaborador del hogar residencial, así como otras instituciones como el Ayuntamiento de la villa.

Objetivos

Pero el Centro de Apoyo al Menor en Fermoselle no parte de una idea actual, sino que echó a andar hace ya varios años. En concreto, fue en marzo de 2013 cuando comenzó su andadura en el municipio sayagués. Desde entonces, el lugar ha acogido a numerosos niños y adolescentes durante el tiempo en el cual no acuden al colegio, de tal manera que en la actualidad asisten unos 45 menores del pueblo. Por el momento, este lugar no cuenta con asistentes de pueblos cercanos.

El objetivo es claro: "que los jóvenes dispongan de actividades diferentes, que salgan de la rutina, que lleguen a casa después del colegio y en lugar de ponerse a jugar a la consola, hagan algo distinto y vengan al centro, donde se reúnen con sus amigos, algo que también es muy importante", comenta Sheila Gutiérrez, encargada de la monitorización de las tareas y la atención a los menores.

El lugar fermosellano es el único de tales características en toda la comarca de Sayago, y centra sus actividades en las tardes, de 16.00 a 20.00 horas. Pero los asistentes no siempre están en el espacio cerrado, sino que salen incluso fuera del municipio en distintas excursiones, "cada año a un sitio diferente", apunta. Como ejemplo, a lo largo de su tiempo de existencia, desde el Centro de Apoyo al Menor en el pueblo, se han realizado viajes como uno a la ciudad de Madrid y sus puntos más importantes, junto a Cáritas y la Fundación Conchita Regojo. De la misma manera, los asistentes han tenido alguna ocasión para acudir a campamentos.