Un paciente, positivo en cáncer de colon, tiene que esperar para una prueba hasta 2020

"No es por mí, es por los que vienen detrás", con estas palabras resumía Jesús Fernández Pousa su iniciativa de remitir una carta abierta al SACYL por la denegación de las pruebas para detectar si padece un cáncer. La carta, que iba dirigida al periódico, ha recorrido las redes sociales causando un gran impacto y la solidaridad de todos aquellos que la han leído. Jesús Fernández es una persona muy conocida en toda la comarca de Sanabria porque desempeñó durante décadas el cargo de vigilante de carreteras para la Consejería de Fomento.

Su mensaje ha impactado tanto o más que su propia trayectoria personal y su relato descarnado "Hace uno años murió mi padre, Donato, de un cáncer de próstata". En 2017 falleció un hermano de cáncer de pulmón, en abril de este año operaron a otro de sus hermanos de un cáncer de garganta, a otro de sus hermanos de otro cáncer de faringe. Con estos antecedentes familiares la conclusión para Jesús es clara "yo soy el siguiente". En 2017 y cumplidos los 65 años se sometió al programa de Prevención del Cáncer de Colón y "di positivo. Me hicieron una colonoscopia, me quitaron unos pólipos".

En febrero de este año su doctora pidió una colonoscopia pero "ha sido denegada, no me toca hasta 2020". La prueba de heces que se le practica "da positivo". De nuevo su médico de familia vuelve a solicitar una colonoscopia y de nuevo es denegada con fecha 18 de julio de este año. Escribe desesperado en su misiva "¡Qué cojones pasa! Tengo que llamarme Mohamed ¿Qué esperáis? Que me salgan los tumores fuera y así veis si es de pulmón, colon, hígado, riñón?".

El paciente va siguiendo los cauces administrativos y contacta con Atención al Paciente que contacta con el servicio de Colonoscopias "y nada" instan a pedir consulta con Digestivo, era el 20 de agosto, y el 20 de septiembre "nada".

La nueva respuesta negativa mella el ánimo de este paciente "Estoy cansado, muy cansado y con poco tiempo. Mi mujer estaba en Psiquiatría, la atendía la doctora M. En junio de 2018 la mandaron a recuperar a casa, a los quince días se suicidó. Estoy harto, cansado, cabreado y de muy mal humor. Tengo tres hijos y cuatro nietos, por eso sigo adelante". Los ojos de Jesús ayer en Puebla se tornaban vidriosos.

"Voy a empezar a hacerme pruebas en hospitales particulares, imaginaos que vean algo y me digan "si hubiese venido unos meses antes?". En ese caso "pasaré personalmente a darle las gracias y las facturas".

En dos días Jesús Fernández ha recibido cientos de apoyos en las redes y llamadas que le han orientado sobre los pasos a seguir ante un caso de desatención del servicio público de Salud, ese que pagan todos los ciudadanos incluidos los del medio rural y que para hacerse una prueba tienen que hacer los 120 kilómetros de rigor, por ser la comarca más alejada del centro hospitalario más cercano.

Los sanabreses se han quejado bastante poco para todos los problemas vividos este verano con la suspensión de consultas, por falta de médicos, en buena parte de los 35 consultorios de la zona básica de salud de Puebla con 67 núcleos de población, sin contar con las consultas de la propia cabecera comarcal.