Bomberos forestales de Rosinos denuncian "precariedad"

La Sección Sindical del Sindicato de Bomberos Forestales FIRET, en la Base Helitransportada de Rosinos de la Requejada, ha hecho balance de este primer año de acción sindical que en la provincia y en Castilla y León. Este primer año "comenzó con la gran ilusión de dignificar el trabajo de los Bomberos Forestales, hacerlo visible a la sociedad y poner de manifiesto la enorme precariedad que sufren los hombres y mujeres que lo componen".

Esta precariedad viene por un escaso reconocimiento de "nuestra importante labor como trabajadores por parte de la Administración y de las empresas privadas" indican. Ponen de relieve que "durante muchos años hemos sufrido bajadas de salarios, alta temporalidad, baja cualificación, etc., y por todo ello surge FIRET en Zamora".

Esta sección sindical sigue en la senda de conseguir todas aquellas mejoras que la Ley ampara al colectivo, aunque "nos encontramos actualmente con incumplimientos del Convenio Colectivo por parte de las empresas, con centros de trabajo que no cumplen con la normativa laboral, con trabajadores que no reciben formación adecuada a su puesto de trabajo, con que no se reconoce la Categoría Profesional de Bombero Forestal, con Equipos de Protección insuficientes e incluso en algunos casos inadecuados, con el no reconocimiento de enfermedades profesionales, trabajadores con gran experiencia que abandonan el sector o se van a otras Comunidades Autónomas donde las condiciones laborales son mucho mejores, etc.".

A pesar de estos problemas "los compañeros que componemos FIRET, queremos que nuestro Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales sea el mejor; queremos que sea un servicio a la altura de nuestro Patrimonio Natural y también queremos que sea un operativo de calidad porque nuestros vecinos y ciudadanos de Castilla y León lo pagan para ello". Por eso desde FIRET "queremos agradecer a los que creyeron en nuestro proyecto y decirles que aquí seguimos y seguiremos". La Formación Independiente hace especial recuerdo "a todos los que no están", y defender a los que están y luchar por los que vendrán.