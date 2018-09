Operación de limpieza en el Lago

Veintitrés submarinistas, decenas de voluntarios, varios hidropatines y tres embarcaciones participaron el pasado sábado en la recogida de basura en tres de las playas del Lago de Sanabria en una campaña organizada con motivo del Día de la Limpieza Mundial. Fueron retirados en total 150 kilos de residuos subacuáticos, "formados fundamentalmente por ruedas, botellas, latas, envases, colillas y bolsas de plástico".

Miguel Ángel San José Sobrino, presidente de Sanabria de Desarrollo Sostenible destacó el hecho de que cada año se recogen vertidos "más antiguos", y quiere ver en este resultado "un efecto de concienciación" en la sociedad.

Este año, entre otros elementos, fue retirado un envase de yogur que hace tiempo que dejó de fabricarse "lo que da una evidencia de que los plásticos no caducan ni son perecederos".

También el coordinador general de Europarques David Salvador expresó que "se nota claramente la concienciación" por la rebaja de los vertidos recogido, aunque reparó en que hace siete años -el primer año de limpieza- se recogieron más de 400 kilos, pero era una labor nunca realizada. Indicó que entre los residuos hay elementos que quedan sobre la zona "de forma accidental, como zapatilla o aletas de baño", pero criticó la existencia de botellas, "algunas partidas ,con el peligro que supone para los bañistas".

En la operación de limpieza, realizada en las playas de Custa Llago, Viquiella y los Enanos, participaron este año además de los submarinistas y decenas de voluntarios terrestres, entre familiares de los buzos y bañistas de las playas del Lago, la Asociación Sanabria Sostenible, el Grupo de Salvamento y Rescate de Castilla y León, Aenus, Vijoga, el Club de buceo Arvalis y un vehículo municipal del Ayuntamiento de Galende. Europarques y la Estación Biológica Internacional Duero-Douro colaboraron en la logística del evento, según informa el propio organismo, "ofreciendo como en años anteriores, la comida para todos los participantes. Sus buques hidrográficos desarrollan además, la investigación independiente de los ecosistemas acuáticos de la Reserva, financiando sus trabajos de conservación, a través de cruceros medioambientales y ecoturísticos".

Miguel Ángel San José señaló que este año se ha recogido "menos basura y solo una rueda", y destaca que "el comentario de los buzos de que el agua estaba un poquito más transparente que otros años y algo menos sucia".

"La idea" de esta operación de limpieza es concienciar a la gente de la importancia de no tirar basuras al Lago y, el sábado, "la gente se mostraba indignada al ver sacar bolsas de basura porque el Lago no es un sumidero y no digiere todo lo que se vierte".

Desde Europarques se apunta que "con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de los residuos generados por miles de turistas que visitan el Lago de Sanabria en la época estival, la ASDS y Europarques-EBI convocan anualmente a todos sus socios, buzos voluntarios y colaboradores, desde el año 2011". Pone de relieve que "demás de concienciar a las Administraciones Públicas sobre la necesidad de un efectivo desarrollo económico local, la organización cívica está consiguiendo llamar su atención sobre los verdaderos valores y objetivos de conservación del Parque Natural del Lago de Sanabria, de la Reserva Transfronteriza de la Biosfera y de la Red Natura 2000, como principales activos del turismo y la economía regionales de Castilla y León".

Esta depuración de residuos, en la que no han participado ni la Junta de Castilla y León ni la Confederación aunque fueron invitados a colaborar, únicamente se lleva a cabo en zonas de playa porque no está permitido acometerlo en otros puntos del Lago de Sanabria.