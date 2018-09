Maíllo: "Al frente del Gobierno no puede estar una persona que mienta"

El Partido Popular de Zamora arrancó ayer el curso político en Fuentesaúco con un aluvión de críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso y diputado por Zamora Fernando Martínez Maíllo acusó al jefe del Ejecutivo de "mentir" al asegurar en sede parlamentaria que su tesis doctoral estaba publicada "y luego se demostró que no". Para Maíllo, "la palabra de Sánchez vale cero" porque accedió al Gobierno diciendo que iba a convocar elecciones "y no las ha convocado porque está muy a gusto en La Moncloa". El diputado popular también definió a Sánchez como el "Champions League de las dimisiones" al contar, en 100 días de mandato, con las renuncias del exministro de Cultura Màxim Huerta y la más reciente de Carmen Montón al frente de Sanidad. El nivel de las críticas llegó hasta tal punto que Maíllo afirmó que "quien realmente gobierna en España es Pablo Iglesias", quien en su opinión es el que está obligando a tomar decisiones al Gobierno como la subida de impuestos.

Sobre los asuntos regionales, el diputado anunció que el grupo popular va a presentar mañana en el Congreso una iniciativa para "recordar" al Gobierno que la autovía A-11 a Portugal "estaba incluida en el plan extraordinario de infraestructuras" y por lo tanto se puede licitar de manera "inmediata". Maíllo respondió así al Subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien en una entrevista publicada ayer en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA aseguró que "la autorización de impacto medioambiental prescribió" y que la obra no se licitará hasta que no se tramite una nueva declaración de impacto. En cuanto a la polémica ampliación de Gaza, acusó al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, de no tomar la iniciativa aunque ofreció la colaboración "leal" del PP para solucionar los problemas legales que mantienen paralizado el proyecto.

Deshojando la margarita

El Partido Popular de Castilla y León sigue deshojando la margarita para las candidaturas de las próximas elecciones municipales. Durante el acto de apertura del curso político, el presidente regional del PP y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó que los nombres para competir en las capitales de provincia se conocerán a lo largo del mes de octubre. Las listas para las Diputaciones se conocerán en febrero y las autonómicas en el mes de abril. Mañueco mostró su "preocupación" por la negociación de la PAC y avisó de que van a estar "muy vigilantes" en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos. "Vamos a seguir apostando por mantener la sociedad del bienestar en el mundo rural con proyectos de futuro", anunció. Mañueco también señaló que dejará la alcaldía de Salamanca cuando sea "incompatible' con la candidatura a la Junta.